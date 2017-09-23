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Что принес 9-й день поисков ребенка в Беловежской пуще
24.09.2017 18:40 — Новости Общества | Tut.by
В Беловежской пуще 9-й день
Вечером в воскресенье мы дозвонились до командира поисково-спасательного отряда «Ангел» Сергея Ковгана, чтобы узнать, что принес 9-й день поисков.
— Ничего. К сожалению, никаких новых следов Максима в выходные не найдено. Квадрат поисков расширен, около 300−400 человек до сих пор (по состоянию на 18.00. — TUT.BY) находятся в лесу. Остальные волонтеры потихоньку сворачиваются и в большинстве разъезжаются по домам — завтра будний день, людям на работу. Вчера и сегодня людей кормила полевая кухня Министерства обороны, спасибо им за это, — говорит Сергей.
Этой ночью над пущей, как и раньше, будут работать беспилотники и вертолеты МЧС с тепловизорами — людей в лес в целях их собственной безопасности не пустят.
— Некоторые волонтеры остаются здесь для продолжения поисков завтра, возможно, прибудут новые. Завтра, в понедельник 25 сентября, сбор добровольцев в 08.00 около исполкома в деревне Новый Двор, — сообщил командир «Ангела».
Поиски продолжаются.
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Вечером в воскресенье мы дозвонились до командира "Ангелов", чтобы узнать результаты работы поисковиков за выходные.
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