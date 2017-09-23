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Что принес 9-й день поисков ребенка в Беловежской пуще

24.09.2017 18:40 — Новости Общества | Tut.by  
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В Беловежской пуще 9-й день продолжаются поиски Максима Мархалюка, который пропал в субботу, 16 сентября.


В прошедшую субботу был объявлен общий сбор всех поисково-спасательных отрядов Беларуси: в стране прошла самая большая поисковая операция в современной истории, в поисках ребенка принимали участие более двух тысяч человек.

Вечером в воскресенье мы дозвонились до командира поисково-спасательного отряда «Ангел» Сергея Ковгана, чтобы узнать, что принес 9-й день поисков.

— Ничего. К сожалению, никаких новых следов Максима в выходные не найдено. Квадрат поисков расширен, около 300−400 человек до сих пор (по состоянию на 18.00. — TUT.BY) находятся в лесу. Остальные волонтеры потихоньку сворачиваются и в большинстве разъезжаются по домам — завтра будний день, людям на работу. Вчера и сегодня людей кормила полевая кухня Министерства обороны, спасибо им за это, — говорит Сергей.


Этой ночью над пущей, как и раньше, будут работать беспилотники и вертолеты МЧС с тепловизорами — людей в лес в целях их собственной безопасности не пустят.

— Некоторые волонтеры остаются здесь для продолжения поисков завтра, возможно, прибудут новые. Завтра, в понедельник 25 сентября, сбор добровольцев в 08.00 около исполкома в деревне Новый Двор, — сообщил командир «Ангела».

Поиски продолжаются.


Напомним, мальчик пропал в Беловежской пуще вечером в минувшую субботу. Около 20.00 мальчик уехал на велосипеде в сторону леса возле деревни Новый Двор и пропал. Милиционеры обнаружили в лесу велосипед ребенка.
Милиция просит всех, кто может знать о местонахождении мальчика, сообщить по телефонам: 8 033 688-62-50, 8 029 572-30-12, 8 015 133-32-82 либо позвонить в ближайшее отделение милиции по тел. 102.

 
 
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Вечером в воскресенье мы дозвонились до командира "Ангелов", чтобы узнать результаты работы поисковиков за выходные.

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