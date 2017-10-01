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"Не работают, не равнодушны к спиртному". Из минской "двушки" выселили должников по "коммуналке"

02.10.2017 14:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Во Фрунзенском районе из государственной квартиры выселили двух братьев, которые задолжали 500 рублей за "коммуналку". Как это происходило — в репортаже агентства «Минск-Новости».


Фото с сайта minsknews.by

Возле подъезда пятиэтажного дома № 63 на улице Одоевского собралась комиссия: работники ЖРЭО-1 и РСЦ-9 Фрунзенского района, судебный исполнитель, участковый милиционер, представитель районной администрации. Повод — выселение экс-нанимателей коммерческой квартиры без предоставления другого жилого помещения в рамках исполнительного производства. В этой двушке общей площадью 44,5 квадратных метра проживали братья Покровские (фамилия изменена) 1981 и 1986 годов рождения. Юрисконсульт РСЦ-9 Евгений Телеш смотрит на часы.

— В последнее время Покровские в квартире бывают редко, — говорит он. — О времени выселения их извещали, в том числе по телефону. Старший брат обещал приехать, привезти ключи. Но, похоже, передумал.

Прождав около получаса, заходим в подъезд и поднимаемся на четвертый этаж. На стук в металлическую дверь, как и ожидалось, реакции не последовало.


Фото с сайта minsknews.by

Коммунальщики пускают в ход большую фомку. Дверь не без труда удалось отогнуть и вытащить из отверстий ригельные штифты.

Заходим. В нос ударяет затхлый запах. Повсюду разбросаны старые вещи — одежда, постельное белье, некоторые бытовые приборы, книги, сумки, пустые водочные бутылки и сигаретные пачки, разный мусор. На кухне — грязная посуда с остатками еды.













Свет и вода отключены в связи с задолженностью по коммунальным платежам.

— В таких ситуациях имущество отдается на реализацию, а вырученные средства направляются в счет погашения имеющейся задолженности, — объясняет судебный исполнитель отдела принудительного исполнения Фрунзенского района Максим Хотенчик. — Но из этих вещей в силу их состояния реализации ничего не подлежит. Они будут описаны и перемещены на склад ЖРЭО. В течение двух месяцев владельцы смогут их забрать. В противном случае это имущество утилизируют.


Фото с сайта minsknews.by

После описи в дверь поставили новый замок и опечатали квартиру. В ней выполнят ремонт и предоставят как коммерческое жилье нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Семью Покровских можно отнести к злостным должникам. Когда-то она жила в трехкомнатной государственной квартире на улице Лобанка, но по причине задолженности за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в 2008 году была переселена в эту двушку, рассказали в РСЦ-9. Долги появились снова, но частично погашались стараниями отца братьев. Приватизировать квартиру не пожелали. После 1 июля 2016 года, согласно указу № 563, она включена в состав жилых помещений коммерческого использования. То есть стала арендной. Из таких квартир наниматель и члены семьи подлежат выселению без предоставления другой жилплощади при наличии двухмесячной задолженности. Что и случилось с Покровскими: в декабре 2016 года вступило в силу решение суда Фрунзенского района о выселении. На тот момент долг за ЖКУ и плату за пользование жилым помещением вместе с пеней не превышал 500 рублей.

В силу различных обстоятельств фактическое выселение состоялось только на днях.

— Все это время оставалась возможность погасить задолженность, обжаловать решение суда и сохранить квартиру, — отмечает Телеш. — Но в мае текущего года глава семейства скончался, а братья, по их словам, в этой жилплощади не нуждаются. Кстати, официально они не работают, не равнодушны к спиртному.

 
Теги: Минск
 
 
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