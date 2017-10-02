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Итальянцы обновили детское отделение поликлиники в Славгороде и потратили 150 тысяч евро

03.10.2017 07:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Итальянские благотворительный фонд и волонтеры помогли обновить отделение детской консультации Славгородской поликлиники: сделали ремонт, закупили новые оборудование и мебель. Материалы обошлись благотворителям в 150 тыс. евро.

Отделение преобразилось буквально за месяц. Работали на объекте итальянские волонтеры, добровольцы из Витебской области, Минска, помогали работники организаций Славгородского района.

Архитектор проекта Джакомо Галли говорит, что особенность их работы состоит в том, что все делают заново: электропроводку, сантехническое оборудование — от труб до кранов.

Славгородская районная больница обслуживает 2932 ребенка. Сейчас в обновленном отделении есть даже кабинет здорового ребенка для планового осмотра. Для маленьких пациентов оборудовали игровую комнату.

Главврач Славгородской центральной больницы Елена Аксёнова считает, что теперь врачам будет удобнее работать, а маленькие пациенты будут чувствовать себя на приеме у врача комфортнее.

Благотворительный фонд «Поможем им жить» работает 20 лет. И обновление отделения детской консультации — не первый проект, который помогают воплотить в жизнь итальянцы. Ранее с их помощью в больнице Славгорода отремонтировали зал ЛФК и педиатрическое отделение.

Ожидается, что первых пациентов в отделении детской консультации примут в конце октября.

 
Теги: Минск
 
 
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