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Около Зельвы возводят ветропарк, который сможет обеспечить электроэнергией весь район

05.10.2017 11:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Парк ветряных электрогенераторов мощностью 5 мегаватт возводится в урочище «Татаришки». На возвышенности недалеко от деревни Холстово уже появился первый 86-метровый ветрогенератор. Всего на Зельвенщине установят 6 ветряков, рассказывает газета «Праца».


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Мощность одного генератора немецкого производства достигает 1,65 МВт, — рассказал главный инженер ООО «Белсетистрой» Станислав Курстак.

Ветропарак около Зельвы — это инвестиционный проект, который реализуется с января 2015 года в рамках инвестдоговора между Гродненским облисполкомом и ООО «Зилант».

При хорошем ветре вырабатываемой энергии должно хватить для того, чтобы обеспечить ею всех потребителей района. На строительство потрачено около 3 миллионов евро. Планируется, что ветропарк окупится через 5 лет.

Кстати, в сентябре в Новогрудском районе начал работать самый мощный в Беларуси ветряк. Его мощность — 3,3 мегаватта.

 
 
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На строительство потрачено около 3 миллионов евро. Планируется, что ветропарк окупится через 5 лет.

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