Около Зельвы возводят ветропарк, который сможет обеспечить электроэнергией весь район

Парк ветряных электрогенераторов мощностью 5 мегаватт возводится в урочище «Татаришки». На возвышенности недалеко от деревни Холстово уже появился первый 86-метровый ветрогенератор. Всего на Зельвенщине установят 6 ветряков, рассказывает газета «Праца».



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Мощность одного генератора немецкого производства достигает 1,65 МВт, — рассказал главный инженер ООО «Белсетистрой» Станислав Курстак.

Ветропарак около Зельвы — это инвестиционный проект, который реализуется с января 2015 года в рамках инвестдоговора между Гродненским облисполкомом и ООО «Зилант».

При хорошем ветре вырабатываемой энергии должно хватить для того, чтобы обеспечить ею всех потребителей района. На строительство потрачено около 3 миллионов евро. Планируется, что ветропарк окупится через 5 лет.

Кстати, в сентябре в Новогрудском районе начал работать самый мощный в Беларуси ветряк. Его мощность — 3,3 мегаватта.