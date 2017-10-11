12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ко Всемирному дню зрения, который отмечается 12 октября, известные белорусы снялись вместе с детьми в видеозарядке для глаз, сообщили БЕЛТА организаторы.

Чтобы привлечь внимание к этой дате календаря, предложенной Всемирной организацией здравоохранения, известные белорусы вместе с детьми снялись в веселом ролике-видеозарядке для глаз, поддержав таким образом проект Белорусского детского фонда и velcom "Я вижу". На видео представлен комплекс из 8 упражнений, а их выполнение превращено в забавный процесс. Задача ролика - продемонстрировать родителям, что необходимо ежедневно заботиться о зрении, а делать это можно в игровой и шутливой форме.

В съемках приняли участие теле- и радиоведущие Евгений Перлин, Марина Грицук, Наталья Радина, Татьяна Сулимова, театральный актер Роман Подоляко, тренер баскетбольного клуба "Цмокі-Мінск" Александр Куль, художник и иллюстратор Надежда Бука, руководитель семейного инклюзив-театра "i" Ирина Киселева и др. А помогали им снимать напряжение и усталость глаз собственные дети, а также воспитанники детского дома семейного типа Рудницких и организаторы проекта "Я вижу". Присоединились к съемкам и те, для кого тема сохранения хорошего зрения у детей и взрослых представляет особый интерес. Например, врач-офтальмолог Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники Елизавета Рыбакова.

Съемка ролика с упражнениями для глаз - не первый опыт соцактивности проекта "Я вижу". Минувшим летом в Минске, Гомеле и Мозыре была запущена кампания, во время которой на остановках общественного транспорта появились яркие плакаты с различными вариантами упражнений для зрительной гимнастики, а на рекламных щитах - стилизованные под таблицы для проверки зрения билборды с напоминанием о том, почему важно своевременно посещать офтальмолога. Проект по диагностике зрения и помощи детям из сельской местности реализуется Белорусским детским фондом и компанией velcom при поддержке Министерства здравоохранения по всей стране. До конца 2017 года при поддержке Гомельского облисполкома мобильные бригады врачей-офтальмологов осмотрят около 14 тыс. детей из 14 районов Гомельского региона.-0-

Видео с канала Youtube Velcom Belarus