Старушка все время спрашивает, не пришли ли за ней дети

История о том, что 86-летнюю мать дети не забирают из витебской больницы, стала известна на всю страну, благодаря объявлению, которое повесили сотрудники отделения, но, не смотря на резонанс, старушка по-прежнему остается в больнице. Почему — пытался выяснить корреспондент Sputnik Павел Вур.

Волшебная сила соцсетей

История 86-летней женщины, которую сыновья не забирают из Витебской областной клинической больницы, получила известность благодаря объявлению, фотография которого попала в соцсети. Его повесили в подъезде, где живет старушка, работники кардиохирургического отделения.

"Уважаемые сыновья! В кардиохирургическом отделении Витебской областной клинической больницы с 29 сентября 2017 года ждёт, когда Вы заберёте ее домой Ваша МАМА. Она каждый день спрашивает о Вас и ждет, когда ее заберут домой.

По состоянию здоровья она может быть выписана 29.9.17г.

Вы ведь не кукушки, а люди (по крайней мере мы на это надеемся)!!!

Другой мамы у Вас не будет!

Коллектив кардиохирургического отделения" (Орфография и пунктуация сохранены).



© Sputnik/ Это объявление сотрудники кардиохирургического отделения повесили в подъезде, где живет старушка

Объявление, которое вызвало бурную реакцию у пользователей интернета, никак не отозвалось в сердцах "сыновей". Только через несколько дней к бабушке приехала внучка, которой рассказали об объявлении знакомые, увидевшие его в интернете.

"Я с бабушкой практически никогда не общалась, жила у других родственников, но, узнав об этой ситуации, решила помочь, поскольку очень жалко ее. Тем более что сейчас ей помочь, кроме меня, некому", — рассказала Екатерина (имена героев изменены — Sputnik).

Забыла многое, кроме дома

Оксана Ветрова попала в кардиохирургию прямо со своего огорода, где ей стало плохо с сердцем. В больнице женщине поставили кардиостимулятор, к тому же у нее сахарный диабет. Учитывая возраст и пережитый стресс, у женщины появились проблемы с памятью. Она отлично помнит моменты далеко прошлого и забывает недавние события, плохо ориентируется в пространстве и даже не помнит, сколько у нее сыновей. Но, несмотря на все болезни, единственное, о чем женщина каждый день спрашивает у врачей — не пришли ли за ней дети.



© Sputnik/ Павел Вур Витебская областная клиническая больница, из которой родственники почти три недели не могут забрать 86-летнюю пациентку

"Мы периодически разворачиваем ее от двери, когда она сама пытается уйти домой, поскольку в таком состоянии она просто-напросто заблудится. Ветрову выписали еще 29 сентября, но мы ведь не можем ее выгнать на улицу! Вообще, о бабушке стараемся заботиться всем отделением, хотя главное, что ей сейчас нужно — поговорить. Бывает, сядет рядом, начнет что-нибудь рассказывать, иногда путается, потом спохватывается, спрашивает, не сильно ли утомила, улыбается. А мы что — мы слушаем", — рассказала Sputnik одна из сотрудниц кардиохирургического отделения.

По словам медиков, это не первый подобный случай в их практике. Буквально в этом же месяце выписали пожилого мужчину из Новополоцка, за которым тоже никто не приехал, — у него были проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Пришлось искать всем отделением машину, которая довезла бы его до дома.

Здесь же ситуация еще печальней — в Витебске живут все трое сыновей пожилой женщины. И никто из них не хочет забрать мать домой.

В больнице женщину несколько раз навещала невестка. Когда пришло время выписки, врачи стали звонить детям, сыновья в один голос утверждали, что у них нет для этого ни времени, ни возможности. Детям звонят даже пациенты, но безрезультатно.

Крик в пустоту

По рассказам работников скорой помощи, семью пожилой женщины знают все экстренные службы Витебска. У матери — хронические заболевания, один из сыновей лежит в психо-неврологическом диспансере на обследовании. Второй, с которым и проживает женщина, периодически выпивает, бьет мать — соседям приходится вызывать милицию и "скорую".

Третий сына, жена которого и навещала в больнице бабушку, живет отдельно, с семьей, но у него ампутированы обе ноги.



© Sputnik/ Павел Вур Историей пожилой женщины прониклись многие сотрудники больницы и пациенты отделения

"Сашку, с которым Оксана жила, несколько недель разыскивает милиция, чтобы отправить в ЛТП, естественно, он за мамой не сможет приехать, второй ее сын в диспансере, тоже не имеет возможности забрать маму. А третий, у которого семья, насколько я знаю, обиделся на Оксану, и, как говорят, там что-то связанно с квартирным вопросом, поэтому и не едет за мамкой, а квартира у нее хорошая, четырехкомнатная, поэтому и обида большая. А дочка Сашина вот, приехала", — рассказала одна из всезнающих соседок.

Поэтому, если бы не ажиотаж в интернете и не внучка, которая сейчас готовится забрать бабушку из больницы и переехать к ней, чтобы опекать, то висела бы эта записка "сыновьям" еще долгое время, так и не найдя своего адресата.