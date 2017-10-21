MeToo: частные истории домогательств без срока давности

Осенью весь мир начал обсуждать вскрывшиеся факты о Харви Вайнштейне — голливудском продюсере, принявшем участие в создании фильмов "Влюбленный Шекспир", "Криминальное чтиво", "Артист" и других. Он, как выяснилось, в разные годы домогался к актрисам — об этом рассказывали сами звезды.

Кейс Вайнштейна

До сих пор появляются новые истории о поступках Вайнштейна. Так, в субботу Лена Хиди, известна сегодня как исполнительница роль Серсеи в "Игре престолов", призналась: ее продюсер пытался затолкнуть к себе в номер и делал множество неприличных намеков.

При этом, пока заявлений об изнасилованиях со стороны продюсера нет — только о домогательствах, неприятных намеках и пошлых шутках. Уже по этому факту в отношении Вайнштейна начали расследование в Англии, но сама история — не очередной "желтый скандал".

Именно благодаря этим фактам социальные сети поднялись с хештегом #MeToo, под которым тысячи женщин по всему миру рассказывают о фактах домогательств или сексуального насилия.

Белорусская история

На фоне скандала вокруг одного из ведущих продюсеров Голливуда прогремело и заявление украинской гимнастки Татьяны Гуцу — по ее словам, еще в 1991-м в Штутгарте ее изнасиловал легендарный белорусский гимнаст Виталий Щербо.

Мнение многих, как общества, так и "коллег" Щербо и Гуцу по сборным того времени, разделилось: одни категорически отрицают возможность подобного поступка именитого спортсмена, другие находят разного рода подтверждения.

Если это заявление Гуцу — правда, то на момент случившегося ей было всего 15 лет. Впрочем, точка в этой истории будет поставлена еще не скоро.

Сила Facebook

Флешмоб #MeToo, в рамках которого и рассказывают о фактах домогательства, — не первый в социальных сетях. Раньше пользователи уже делились воспоминаниями о домашнем насилии, о депрессии и других неприятных эпизодах жизни.

Примечательно, что благодаря Facebook многие острые вопросы получают максимальную огласку. В интернете жертвы не боятся поделиться опытом спустя годы, а сам факт подобных акций не просто привлекает внимание к проблеме, но и, возможно, помогает избегать подобных проблем в будущем. Да и указывает на глупость позиции "это же женщина, к ней нормально "подкатывать".

Критики флешмоба уже отметили: подобных историй от мужчин не появляется, хотя и они иногда подвергаются домогательствам — от представителей обоих полов. Впрочем, вместо историй от мужчин-жертв в Facebook появляется все больше рассказов от агрессоров.

Так, по тегу #itwasme многие мужчины рассказывают о том, как отпускали непристойные шутки или позволяли себе "лишнего" в общении с девушками — и извиняются за это. Пока подобные посты приняты лишь в англоязычном сегменте социальной сете, русскоговорящие пользователи еще не поддержали продолжение истории.

Подводные камни

В одной из последних серий популярного американского мультфильма "Южный парк" обыгрывается похожая ситуация: главным героям заявляют, что они избивают детей, а "раз написано в Facebook — значит, это правда".

Делать поспешные выводы касательно кого угодно не стоит: может быть и такое, что кого-то просто оклеветали. Хотя подобные истории и заставляют задуматься. И даже если не все истории правда, если истории мужчин замалчиваются ("мужчина не может быть жертвой", — скажут многие, и ошибутся), если кто-то и вовсе придумает полностью ситуацию ради "хайпа", важность самой темы это не должно нивелировать.

А главное здесь — то, что о проблемах всегда надо говорить.