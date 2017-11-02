ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министры в ноябре проведут выездные приемы граждан

03.11.2017 13:37 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители республиканских органов государственного управления и других государственных организаций, подчиненных правительству, в ноябре проведут выездные приемы граждан в регионах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

На 9 ноября запланированы приемы граждан у министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца в Гродненском облисполкоме, а также у председателя Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности Николая Ефимчика в Речицком райисполкоме.

Министр юстиции Олег Слижевский встретится с гражданами в Кличевском райисполкоме 17 ноября, министр спорта и туризма Александр Шамко - в Слуцком райисполкоме 22 ноября. В пятницу, 24 ноября, личный прием проведут министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак в Петриковском райисполкоме и председатель Государственного комитета по стандартизации Виктор Назаренко в Жлобинском райисполкоме.

На 28 ноября в Сморгонском райисполкоме запланирован прием граждан у Уполномоченного по делам религий и национальностей Леонида Гуляко. 30 ноября министр внутренних дел Игорь Шуневич выедет в Лепельский райисполком, а министр по налогам и сборам Сергей Наливайко - в Солигорский райисполком.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители республиканских органов государственного управления и других государственных организаций, подчиненных правительству,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Борисове два года действовал педофил. Его осудили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика