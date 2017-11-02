Министры в ноябре проведут выездные приемы граждан

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители республиканских органов государственного управления и других государственных организаций, подчиненных правительству, в ноябре проведут выездные приемы граждан в регионах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

На 9 ноября запланированы приемы граждан у министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца в Гродненском облисполкоме, а также у председателя Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности Николая Ефимчика в Речицком райисполкоме.

Министр юстиции Олег Слижевский встретится с гражданами в Кличевском райисполкоме 17 ноября, министр спорта и туризма Александр Шамко - в Слуцком райисполкоме 22 ноября. В пятницу, 24 ноября, личный прием проведут министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак в Петриковском райисполкоме и председатель Государственного комитета по стандартизации Виктор Назаренко в Жлобинском райисполкоме.

На 28 ноября в Сморгонском райисполкоме запланирован прием граждан у Уполномоченного по делам религий и национальностей Леонида Гуляко. 30 ноября министр внутренних дел Игорь Шуневич выедет в Лепельский райисполком, а министр по налогам и сборам Сергей Наливайко - в Солигорский райисполком.-0-