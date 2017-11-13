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Автовокзал "Восточный" перепрофилируют в выставочный центр

13.11.2017 22:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Мингорисполком прорабатывает вопрос о реконструкции пустующего здания автовокзала "Восточный" и создании на его площадке выставочного центра, сообщили Sputnik в Минском городском территориальном фонде госимущества.

Автовокзал "Восточный" перепрофилируют в выставочный центр
© Sputnik/ Ирина Петрович
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Автовокзал "Восточный", построенный в 1983 году и принимавший не только пригородные, но и междугородние и международные рейсы, прекратил работу с лета 2016 года из-за снижения транспортной нагрузки. Ранее минские власти предлагали взять его в аренду за символическую плату, однако желающих заключить соответствующие договоры не нашлось. Между тем после того, как в Минске были снесены павильоны НВЦ "Белэкспо", предприятие "Минктранс", в ведении которого находится автовокзал, предложило создать на его площадях выставочный центр.

"Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома по поручению главы городской администрации рассматривает подходы по переустройству помещений автовокзала под городской выставочный центр", – сообщили в городском фонде госиумщества.

Вместе с тем там отметили, что до того, как на месте автовокзала будет создан выставочный центр, "Минсктрансу" следует определиться, какие его помещения и площадки могут быть сданы в краткосрочную аренду.

Как ранее сообщал Sputnik, весной 2017 года завершился снос здания "БелЭкспо", как и корпусов расположенной рядом с ним 2-й городской клинической больницы. Решение о сносе было принято, чтобы освободить инвестору из ОАЭ площадку для строительства многофункционального комплекса. Предполагается, что здесь будет построен торгово-развлекательный центр.

Ранее глава комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Павел Лучинович заявлял, что городские власти рассматривают варианты создания новых выставочных площадей взамен снесенных павильонов НВЦ "Белэкспо". По его словам, для этого может быть выбрана площадка вблизи Минской кольцевой автодороги, однако окончательное решение пока не принято.

 
Теги: Минск
 
 
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Городские власти думают о том, как реконструировать пустующие помещения автовокзала. По задумке Минсктранса, в новом статусе он заменит собой снесенные павильоны...

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