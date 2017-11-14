Конюк: по делу о гибели Коржича в Печах возбуждено 15 дел

МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Следователи возбудили не менее 15 уголовных дел в связи с гибелью в печах солдата-срочника Александра Коржича, сообщил журналистам в среду генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.

Тело погибшего срочника было обнаружено висящим в петле 3 октября в военной части в Печах. Первоначально матери солдата сообщили, что он совершил самоубийство. Позднее было возбуждено уголовное дело по факту гибели Коржича, и на первоначальном этапе следствия был задержан ряд военнослужащих части, где служил погибший.

"Я держу это на постоянном контроле. Встречался с матерью Коржича, мы беседовали. Она будет принимать участие в некоторых следственных действиях, как это положено по закону", — сказал генпрокурор.

От других комментариев по данному делу Конюк отказался, отметив, что, по его мнению, их не должны давать и чиновники. "Это обязательное правило для следователя, для судьи, для прокурора. Пока дело не расследовано, не надо давать никаких комментариев. Порой все по ходу меняется до наоборот", — сказал Конюк.

Он подчеркнул, что есть неписаное правило для юриста, который занимается судебным или предварительным расследованием, пока дело не расследовано, никаких комментариев вообще не давать.

Александр Лукашенко 20 октября отстранил от должности начальника 72-го гвардейского Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Вооруженных сил полковника Константина Чернецкого.