В Щучине благодаря трансграничному проекту реконструируют стадион

Щучинский район получил грант от Евросоюза в рамках проекта «Трансграничные центры диалога культур Польши, Беларуси и Украины». 2,5 миллиона евро будут направлены на реконструкцию стадионов в двух Щучинах — белорусском и польском, а также в украинском Ковеле, сообщает газета «Дзянніца».





Всего в борьбе за грант Евросоюза участвовало 360 проектов, но утверждены были лишь 17. На протяжении нескольких дней делегация Щучинского района во главе с председателем райисполкома Сергеем Ложечником находилась с официальным визитом в польском городе Щучин. Сюда же приехали и представители из Ковеля, чтобы подписать соглашение о партнерстве между тремя городами.

Согласно проекту, городской стадион «Олимп» в белорусском Щучине в ближайшие два года ждут перемены. Прилегающая территория будет благоустроена: перед фасадом появится тротуарная плитка и газоны.

Установят более трех тысяч новых пластиковых сидений, а над зрительскими трибунами смонтируют специальный водонепроницаемый козырек.

По-новому будет выглядеть и внутренняя часть здания стадиона, где полностью заменят электрику, а также вентиляционную и канализационную системы, приведут в порядок душевые и санузлы тренерские, раздевалки.