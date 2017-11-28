Житель Мозырского района хотел дать взятку правоохранителю, а попал в руки мошенников

Житель Мозырского района хотел дать взятку сотруднику правоохранительных органов через третьих лиц, а те проиграли ее в автоматы. Теперь в отношении фигурантов этой запутанной и поучительной истории возбуждены уголовные дела. Подробности сообщили в УСК по Гомельской области.

Все началось с того, что молодого человека обвинили в совершении хулиганства. Его отец обратился к своим знакомым с просьбой благоприятно решить вопрос в пользу сына. Мужчина намеревался передать через них взятку должностному лицу правоохранительной системы. Те пообещали в скором времени все уладить, взяли деньги и исчезли.

Как выяснилось позже, уже во время следственных мероприятий, полученную сумму мужчины потратили на собственные нужды, в основном — на игровые автоматы. Когда мужчина понял, что его обманули, обратился в милицию.

Теперь и с взяткодателем, и с мошенниками разбираются следователи.

Как сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова, управлением Следственного комитета по Гомельской области в отношении жителей Мозырского района возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц, в крупном размере», а также «Покушение на дачу взятки в крупном размере».

Трое фигурантов дела находятся под стражей. У следователей есть подозрения, что это не первый криминальный эпизод в биографии подозреваемых в мошенничестве мужчин.