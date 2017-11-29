В Кореличском районе построили новый мост через Неман вместо аварийного

В Кореличском районе завершается строительство 100-метрового железобетонного моста через Неман. Возвели конструкцию почти за год и сэкономили порядка 900 тысяч рублей. Работы здесь начались в марте 2017 года, сообщает телеканал СТВ.



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— В процессе строительства выполненные нами мероприятия по удешевлению за счет каких-то комплексов мероприятий и за счет изменения транспортных схем позволили сэкономить порядка 900 тысяч рублей, — говорит главный инженер КУП «Гроднооблдорстрой» Сергей Слинко.

Новый мост — это пять опор, а между ними четыре пролета. До дна Немана в этом месте 3−4 метра. На первый взгляд не так и глубоко, но проектировщики учитывали скорость течения реки и особенности грунта. Три русловые опоры — это буронабивные сваи, каждая чуть больше метра в диаметре. В землю они вбиты основательно — на 14 метров.





Как говорят специалисты, такая конструкция проезжей части — новое слово в мостостроении. Плита здесь использована монолитная, то есть без швов. Инновационный метод в регионе опробован впервые. Еще одна особенность моста — водоотводные сооружения, две насыпные дамбы и обваловка. Их откосы укреплены геотканью с семенами растений внутри.

— Струенаправляющая дамба предназначена для защиты берегов от паводка в весенний период. Было завезено около 3900 кубов грунта. Это примерно где-то около 360 рейсов 20-тонных МАЗов, — рассказывает об особенностях строительства прораб ДРСУ-158 городского поселка Кореличи Дмитрий Макарчик.

Мост существенного экономит время переправы. Раньше, чтобы перебраться на другой берег, местные жители должны были преодолевать около 60 километров в объезд. Еще недавно вся нагрузка шла на аварийный деревянный мост.

Работу над мостом строители завершат со дня на день.