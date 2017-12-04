В Полоцке двое мужчин арестованы за мошеннические сделки с мобильниками

В Полоцке арестовали двух мужчин, которых подозревают в мошеннических сделках с мобильными телефонами, сообщила официальный представитель УСК по области Светлана Сахарова.

Безработные 24-летний житель Полоцкого района и 39-летний полочанин весной этого года ездили на своей машине или на такси по регионам области, знакомились с людьми, входили к ним в доверие и предлагали купить в рассрочку мобильные телефоны. Поясняли, что на свое имя оформить договор не могут, так как у них много кредитов, но взносы платить обещали.

Тех, кто согласился, мужчины привозили в Полоцк. Здесь в салонах связи заключали договоры. После этого мужчины завладевали документами и мобильными телефонами, которые продавали или сдавали в ломбард.

Таким образом мужчины завладели 15 мобильными телефонами и планшетом на сумму более 10 тысяч рублей. Среди потерпевших — 10 жителей Верхнедвинского, Ушачского, Миорского, Бешенковичского, Полоцкого районов, а также Минска.

Полоцкий межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту мошенничества, совершенного повторно, группой лиц.