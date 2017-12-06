Минздрав рассказал о заболеваемости белорусов ЗППП

МИНСК, 7 дек — Sputnik. Хламидийные инфекции в прошлом году были обнаружены почти у шести тысяч человек в Беларуси, свидетельствуют статистические данные Минздрава республики.

Ведомство представило статистику заболеваемости за прошлый год. Так, по данным медиков, в целом в 2016-м белорусы заболевали венерическими заболеваниями реже, чем в предыдущие годы.

Например, в минувшем году сифилис был выявлен у 618 человек, чаще всего болезнь находили у жителей Гомельской области, а меньше всего — в Брестской области. Около 80% всех случаев заболевания приходились на городских жителей.

Гонорею диагностировали в прошлом году у 1759 человек, при этом лидер по обнаружению болезни — Минск. Меньше всего пациентов с таким диагнозом — из Гродненской области.

Одним из лидеров среди венерических заболеваний — хламидийные инфекции. Их диагностировали у 5,7 тысяч человек — за год показатель снизился на полторы тысячи человек. Больше всего больных хламидийными инфекциями — на Брестчине, а меньше всего — в Гомельской области.