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Минздрав рассказал о заболеваемости белорусов ЗППП

07.12.2017 16:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 дек — Sputnik. Хламидийные инфекции в прошлом году были обнаружены почти у шести тысяч человек в Беларуси, свидетельствуют статистические данные Минздрава республики.

Минздрав рассказал о заболеваемости белорусов ЗППП
CC BY 2.0 / Sham Hardy / Support For International AIDS Memorial Day
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Ведомство представило статистику заболеваемости за прошлый год. Так, по данным медиков, в целом в 2016-м белорусы заболевали венерическими заболеваниями реже, чем в предыдущие годы.

Например, в минувшем году сифилис был выявлен у 618 человек, чаще всего болезнь находили у жителей Гомельской области, а меньше всего — в Брестской области. Около 80% всех случаев заболевания приходились на городских жителей.

Гонорею диагностировали в прошлом году у 1759 человек, при этом лидер по обнаружению болезни — Минск. Меньше всего пациентов с таким диагнозом — из Гродненской области.

Одним из лидеров среди венерических заболеваний — хламидийные инфекции. Их диагностировали у 5,7 тысяч человек — за год показатель снизился на полторы тысячи человек. Больше всего больных хламидийными инфекциями — на Брестчине, а меньше всего — в Гомельской области.

 
Теги: Минск
 
 
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Среди венерических заболеваний наиболее часто диагностируемые - хламидийные инфекции.

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