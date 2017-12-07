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Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 9 декабря

08.12.2017 11:40 — Новости Общества | БелТА  
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Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 9 декабря
Фото из архива

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 9 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью пройдут небольшие осадки, днем на большей части территории страны ожидаются мокрый снег и дождь. В отдельных районах возможны слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется южный, юго-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 2, днем - от минус 1 до плюс 4 градусов.-0-

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Теги: Минск
 
 
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8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 9 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...

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