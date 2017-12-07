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"Не взятка, а благодарность". За что осудили старшего преподавателя сельхозакадемии в Горках

08.12.2017 15:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Бывшую старшего преподавателя кафедры белорусского и русского языков Белорусской государственной сельхозакадемии в Горках осудили за взятки на 3 года колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.


Женщину задержали в марте 2017 года. 45-летнюю преподавателя кафедры обвинили в том, что в 2016 году с 18 апреля по 25 мая она, принимая зачет по одной из языковых дисциплин у студентов первого курса заочного отделения, получала от студентов материальные ценности: спиртные напитки, конфеты, подарочные сертификаты различных магазинов. А за это выставляла положительные отметки.

— Обвиняемая вину не признала, в судебном заседании показала, что получала материальные ценности от студентов уже после проведения зачетов, что является благодарностью за проведенное занятие, но не взяткой, — уточнила старший помощник прокурора Могилевской области Елена Шумейко.

По решению суда у преподавателя также конфискуют имущество. Ей запрещено заниматься преподавательской деятельностью, связанной с выполнением юридически значимых действий, в течение 5 лет.

В декабре 2016 года за взятки на общую сумму около 300 долларов к 4,5 года лишения свободы приговорили завкафедрой БГСХА. В апреле 2015 года за взяточничество осудили доцента и заведующего лабораторией сельхозакадемии. Им дали 5,5 года и 3,5 года соответственно за то, что в 2014 году они брали деньги у заочников за сдачу сессий — 50 долларов в эквиваленте.

 
 
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Приговор вступил в законную силу. Свою вину осужденная не признала.

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