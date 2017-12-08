Напавший ночью на женщину в Витебске рецидивист проведет в колонии 11 лет

Рецидивист, напавший ночью на женщину в Витебске, приговорен к 11 годам колонии особого режима, сообщил замначальника отдела прокуратуры области Виталий Сузанский.

Судебная коллегия по уголовным делам областного суда рассмотрела апелляцию по делу о нападении на женщину. Приговор, вынесенный судом Железнодорожного района Витебска, оставили без изменений — 11 лет в колонии особого режима с конфискацией имущества. Мужчина осужден за разбой.

Фигурант уголовного дела — 37-летний житель Шумилинского района. Мужчина не женат, нигде не работал, имел уже три судимости (в том числе за убийство). Предыдущий раз был осужден также за разбой: промышлял тем, что с ножом нападал на женщин, отбирал сумки и золотые украшения.

Преступление, за которое он осужден на этот раз, произошло летом 2017 года на улице 10-я Полоцкая. Мужчина сначала шел следом, а затем напал на женщину, которая около полуночи возвращалась домой с работы. Преследователь нанес ей удар по голове сзади, а когда жертва упала на колени, стал ее бить и вырывать сумку. Женщина отбивалась, сумела достать газовый баллончик и распылить в лицо нападавшему. Но он все же отнял сумку и скрылся.

Затем налетчик побежал по улице Супруна в сторону улицы Ленинградской, по дороге он выбрасывал из сумки содержимое. На следующий день сумку нашла прихожанка возле храма святой преподобной Евфросинии Полоцкой на улице Ленинградской.

Самым ценным в сумке был мобильный телефон, общая стоимость всего похищенного — около 370 рублей.

Злоумышленника нашли примерно через месяц. Поскольку ночное нападение несло реальную угрозу жизни и здоровью женщины, преступление признано особо опасным рецидивом.