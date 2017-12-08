ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Напавший ночью на женщину в Витебске рецидивист проведет в колонии 11 лет

09.12.2017 09:46 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Рецидивист, напавший ночью на женщину в Витебске, приговорен к 11 годам колонии особого режима, сообщил замначальника отдела прокуратуры области Виталий Сузанский.

Судебная коллегия по уголовным делам областного суда рассмотрела апелляцию по делу о нападении на женщину. Приговор, вынесенный судом Железнодорожного района Витебска, оставили без изменений — 11 лет в колонии особого режима с конфискацией имущества. Мужчина осужден за разбой.

Фигурант уголовного дела — 37-летний житель Шумилинского района. Мужчина не женат, нигде не работал, имел уже три судимости (в том числе за убийство). Предыдущий раз был осужден также за разбой: промышлял тем, что с ножом нападал на женщин, отбирал сумки и золотые украшения.

Преступление, за которое он осужден на этот раз, произошло летом 2017 года на улице 10-я Полоцкая. Мужчина сначала шел следом, а затем напал на женщину, которая около полуночи возвращалась домой с работы. Преследователь нанес ей удар по голове сзади, а когда жертва упала на колени, стал ее бить и вырывать сумку. Женщина отбивалась, сумела достать газовый баллончик и распылить в лицо нападавшему. Но он все же отнял сумку и скрылся.

Затем налетчик побежал по улице Супруна в сторону улицы Ленинградской, по дороге он выбрасывал из сумки содержимое. На следующий день сумку нашла прихожанка возле храма святой преподобной Евфросинии Полоцкой на улице Ленинградской.

Самым ценным в сумке был мобильный телефон, общая стоимость всего похищенного — около 370 рублей.

Злоумышленника нашли примерно через месяц. Поскольку ночное нападение несло реальную угрозу жизни и здоровью женщины, преступление признано особо опасным рецидивом.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предыдущий раз мужчина был осужден также за разбой: промышлял тем, что с ножом нападал на женщин, отбирал сумки и золотые украшения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Щиты ОМОНа, белорусский кавер на Бузову и национальный колорит. В Минске выбрали "Студента года"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика