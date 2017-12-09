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Советники лидеров "нормандской четверки" обсудили обмен пленными
09.12.2017 21:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 дек — Sputnik. Советники президентов Германии, Франции, России и Украины встретились в субботу в Минске, сообщили в эфире телеканала
© Sputnik / Виктор Толочко
Общение проходило в закрытом режиме. Участники обсудили вопрос обмена пленными между Киевом и Донбассом.
По данным белорусского МИДа это может произойти до католического Рождества. Более точную дату, возможно, назовут на заседании Трехсторонней контактной группы, которое состоится 20 декабря и будет последним в уходящем году.
Ранее представитель Украины Виктор Медведчук отметил, что обмен пленными будет проходить в два этапа. Первый состоится до новогодних и рождественских праздников, сказал он. Общими усилиями могут быть освобождены 400 человек
В "нормандскую четверку" входят лидеры Франции, Германии, России и Украины. Формат "нормандской четверки" по урегулированию в Донбассе сформировался летом 2014 года в Нормандии, на торжествах по случаю 70-летия высадки войск союзников. Главы Франции и Германии выступили инициаторами встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске контактной группы.
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Точную дату, когда произойдет обмен, могут сообщить на ближайшем заседании Трехсторонней контактной группы в конце декабря.
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