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Советники лидеров "нормандской четверки" обсудили обмен пленными

09.12.2017 21:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 дек — Sputnik. Советники президентов Германии, Франции, России и Украины встретились в субботу в Минске, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Советники лидеров "нормандской четверки" обсудили обмен пленными
© Sputnik / Виктор Толочко
Встреча советников лидеров "нормандской четверки" проходит в Минске

Общение проходило в закрытом режиме. Участники обсудили вопрос обмена пленными между Киевом и Донбассом.

По данным белорусского МИДа это может произойти до католического Рождества. Более точную дату, возможно, назовут на заседании Трехсторонней контактной группы, которое состоится 20 декабря и будет последним в уходящем году.

Ранее представитель Украины Виктор Медведчук отметил, что обмен пленными будет проходить в два этапа. Первый состоится до новогодних и рождественских праздников, сказал он. Общими усилиями могут быть освобождены 400 человек

В "нормандскую четверку" входят лидеры Франции, Германии, России и Украины. Формат "нормандской четверки" по урегулированию в Донбассе сформировался летом 2014 года в Нормандии, на торжествах по случаю 70-летия высадки войск союзников. Главы Франции и Германии выступили инициаторами встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске контактной группы.

 
Теги: Минск
 
 
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Точную дату, когда произойдет обмен, могут сообщить на ближайшем заседании Трехсторонней контактной группы в конце декабря.

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