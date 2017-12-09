Нобелевскую премию мира вручили в Осло

МИНСК, 10 дек — Sputnik. Нобелевскую премию мира этого года вручили в воскресенье в норвежской столице представителям Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN).

Церемония награждения Нобелевской премии проходит ежегодно в день смерти Альфреда Нобеля – 10 декабря. Премию мира вручают в Осло, другие награды – в Стокгольме.

Уже днем в воскресенье в норвежской столице наградили представителей Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN). Организацию представляла ее исполнительный директор Беатрис Фин и 85-летняя Сацуко Тэрлоу, которая пережила ядерную бомбардировку Хиросимы американской армией.

Выступая с речью, директор ICAN подчеркнула: она понимает, что страны не могут уничтожить свой ядерный потенциал в одно мгновение, однако необходимо идти по этому пути. Организация выступает за полный отказ от ядерных арсеналов всеми странами мира.

Как одну из составных частей Нобелевской премии кампания получила приз в 1,1 миллион долларов США.

Вечером в Стокгольме награды получат лауреаты премии по литературе, физике, химии и медицине.