ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Телеведущую Гузееву включили в базу "Миротворца"

10.12.2017 21:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 10 дек — Sputnik. Известную актрису и ведущую телепередачи "Давай поженимся" Ларису Гузееву включили в базу украинского сайта "Миротворец".

Телеведущую Гузееву включили в базу "Миротворца"
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
Звезда фильма "Такси" Сами Насери попал в базу "Миротворца"

"Миротворец" – украинский проект, в который вносятся те граждане других стран, которые, по мнению создателей базы, могут представлять угрозу национальной безопасности Украины.

В воскресенье стало известно, что в базу "Миротворца" попала и телеведущая, актриса Лариса Гузеева, известная как "главная сваха России" благодаря тому, что ведет шоу "Давай поженимся".

Внесли Гузееву в базу за посещение Крыма и "незаконную гастрольную деятельность" на полуострове.

Ранее в базу "Миротворца" попадала певица Надежда Бабкина, актер и стриптизер Сергей Глушко, артисты Катя Лель, Антон Зацепин, Иракли и Наталья Подольская, режиссер Эмир Кустурица, а также Юлия Самойлова, которая должна была представлять РФ на "Евровидении-2017", однако Украина запретила ей въезд в страну.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ведущая передачи "Давай поженимся" считается человеком, угрожающим национальной безопасности Украины.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Беллегпром": на зарплату в Br1000 в этом году не выйдем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика