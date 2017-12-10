МИНСК, 10 дек — Sputnik. Известную актрису и ведущую телепередачи "Давай поженимся" Ларису Гузееву включили в базу украинского сайта "Миротворец".

"Миротворец" – украинский проект, в который вносятся те граждане других стран, которые, по мнению создателей базы, могут представлять угрозу национальной безопасности Украины.

В воскресенье стало известно, что в базу "Миротворца" попала и телеведущая, актриса Лариса Гузеева, известная как "главная сваха России" благодаря тому, что ведет шоу "Давай поженимся".

Внесли Гузееву в базу за посещение Крыма и "незаконную гастрольную деятельность" на полуострове.

Ранее в базу "Миротворца" попадала певица Надежда Бабкина, актер и стриптизер Сергей Глушко, артисты Катя Лель, Антон Зацепин, Иракли и Наталья Подольская, режиссер Эмир Кустурица, а также Юлия Самойлова, которая должна была представлять РФ на "Евровидении-2017", однако Украина запретила ей въезд в страну.