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Рейсы из Москвы и Киева в Минск задерживаются
11.12.2017 09:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 дек — Sputnik. Авиарейсы из Киева и Москвы в белорусскую столицу задерживаются утром в понедельник, свидетельствует табло Национального аэропорта Минск.
© Sputnik/ Дзмітрый Карлюк
Сильные снегопады прошли по Европе в минувшие выходные — из-за непогоды местами нарушено транспортное сообщение, а специалисты не всегда успевают ликвидировать последствия метелей. Кроме того, наблюдаются массовые задержки авиарейсов.
Утром в понедельник с задержкой в Минск должны прилететь два рейса: из Москвы (B2-984 / S7-4433) авиакомпании Belavia и из Киева (PS-889) Украинских международных авиалиний. Сколько составляет задержка рейсов, в аэропорту не уточняют.
О задержках авиарейсов сообщают также аэропорты Великобритании, Германии, Франции, Польши и ряда иных европейских государств.
Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник погода в республике сохранится по-настоящему зимняя погода, а днем и вечером возможны сильные снегопады. Уже со вторника придет небольшое потепление: температура воздуха в Беларуси днем может подниматься до +7°C.
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Непогода второй день вносит коррективы в авиационное сообщение Европы.
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