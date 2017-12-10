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Рейсы из Москвы и Киева в Минск задерживаются

11.12.2017 09:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 дек — Sputnik. Авиарейсы из Киева и Москвы в белорусскую столицу задерживаются утром в понедельник, свидетельствует табло Национального аэропорта Минск.

Рейсы из Москвы и Киева в Минск задерживаются
© Sputnik/ Дзмітрый Карлюк
Снегопад в Европе: есть погибшие, транспортное сообщение нарушено

Сильные снегопады прошли по Европе в минувшие выходные — из-за непогоды местами нарушено транспортное сообщение, а специалисты не всегда успевают ликвидировать последствия метелей. Кроме того, наблюдаются массовые задержки авиарейсов.

Утром в понедельник с задержкой в Минск должны прилететь два рейса: из Москвы (B2-984 / S7-4433) авиакомпании Belavia и из Киева (PS-889) Украинских международных авиалиний. Сколько составляет задержка рейсов, в аэропорту не уточняют.

О задержках авиарейсов сообщают также аэропорты Великобритании, Германии, Франции, Польши и ряда иных европейских государств.

Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник погода в республике сохранится по-настоящему зимняя погода, а днем и вечером возможны сильные снегопады. Уже со вторника придет небольшое потепление: температура воздуха в Беларуси днем может подниматься до +7°C.

 
Теги: Минск
 
 
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Непогода второй день вносит коррективы в авиационное сообщение Европы.

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