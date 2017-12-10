Похороны заслуженного артиста Ивана Мацкевича пройдут 12 декабря

МИНСК, 11 дек — Sputnik. Похороны заслуженного артиста Беларуси Ивана Мацкевича, скончавшегося на 71-м году жизни, пройдут 12 декабря, сообщила Sputnik заместитель директора по идеологическим вопросам Национального академического драматического театра имени Горького Анастасия Ширай.



© Sputnik/ Евгения Новоженина Скончался заслуженный артист Беларуси Иван Мацкевич

Как отметила специалист, в 12:00 в театре начнется панихида, во время которой поклонники и друзья артиста смогут с ним проститься. В 13:00 пройдут похороны. Место, где будет похоронен Иван Мацкевич, пока определяется, сказали в театре.

"Никаких проблем в этом плане нет. Просто уточняются организационные вопросы", — отметила Ширай.

Мацкевич был исполнителем главной роли одного из самых известных спектаклей театра "Пане Коханку". В ближайшее время театру потребуется выбрать нового исполнителя.

"Изначально за ролью Пане Коханку были закреплены два артиста – Иван Мацкевич и Ростислав Янковский ( умер в июне 2016 года — Sputnik). Однако оба ушли из жизни. Этот вопрос будет решать наш художественный руководитель Сергей Ковальчик", — добавила специалист.

Мацкевич ушел из жизни 10 декабря. С 1996 года работал в Национальном академическом драматическом театре имени Горького. Успешно снимался в кино. Был задействован в таких фильмах, как "Возьму твою боль", "Черный замок Ольшанский", "Люди на болоте" и др.