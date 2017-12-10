Треснувший и просевший мост в Житковичском районе в буквальном смысле выбил землю из-под ног у тех, кто ежедневно пересекал его по несколько раз в день и не задумывался, а как это — без него. 35 лет мост исправно служил людям. И вот теперь его не стало. Конечно, растерялись все. Но сложнее всех пришлось в эти дни находящимся на том берегу управленцам промышленных предприятий. Какие эмоции пережили они в эти дни и какие понесли убытки?





Так уж вышло, что в компактном трехтысячном Турове промышленных производств на душу населения в разы больше, чем на другом берегу — в 16-тысячном райцентре Житковичи. Причем, предприятия все — сплошь известные и прибыльные. Тут и Туровский консервный завод, выпускающий знаменитый зеленый горошек, и современный молочный комбинат, прославившийся далеко за пределами Беларуси своей моцареллой. Плюс — огромное крестьянское хозяйство фермера Михаила Шруба, в пользовании которого больше 3% земли всего Житковичского района.

Всем их владельцам и директорам в эти дни нужно было решить кучу внезапно свалившихся проблем : от доставки своих работников на рабочие места и обратно до продумывания новых логистических схем и способов транспортировки сырья и готовой продукции.

На Туровском консервном комбинате (филиал ОАО «Туровщина») говорят, что особых затрат в эти дни не понесли.

«Все сырье, необходимое для производства, находится на месте, в наших овощехранилищах, никуда за ним ехать не нужно. Хлеб для столовой, чтобы кормить работников, возили из Лельчиц. Единственная сложность, с которой столкнулись — доставка запчастей и расходников для техники. За ними надо ехать в Житковичи. Но к счастью, весь этот фор-мажор быстро закончился», — рассказал заместитель директора по идеологической работе Игорь Митюрич.

Если у консервного завода все сырье при себе, то основными поставщиками сырья для Туровского молочного комбината являются сельскохозяйственные предприятия Житковичского, Рогачевского, Лоевского, Речицкого и других районов области. И большинство поставщиков расположены на другом берегу Припяти — а преодолеть ее большегрузам уже с четверга не представлялось возможным. Между тем, мощности молочного комбината рассчитаны на переработку 300 тонн молока в сутки. Удалось ли сохранить объемы в эти дни? Отвечая на этот вопрос, директор ОАО «Туровский молочный комбинат» Ольга Луцко первым делом просит через TUT.BY поблагодарить за профессионализм военных, МЧС, а также местную власть — «за то что всегда была на связи».

— Все переживали за завод, поэтому сбоев не произошло, ни одной тонны молока не пропало. С доставкой готовой продукции проблем также не возникло, потому что транспорт пустили по большому кругу, по мозырской трассе. По ней у нас часть продукции и раньше шла. Поэтому в рамках наших оборотов это несущественные затраты, — рассказала Ольга Викторовна.

Крупнейший в области фермер Михаил Шруб говорит, что первым делом нужно было решить проблему с доставкой людей. На его предприятии работают люди из Житковичей — всех их необходимо было доставить сначала на работу, затем — с работы.

— Встречали сразу с моста в четверг и пятницу, когда еще пешеходное движение по нему было разрешено. Потом — с переправы. Кое-кого, кому это было необходимо, оставили на ночь в Турове, разместили в гостинице, — рассказывает Михаил Григорьевич.

В сутки хозяйство Шруба отгружает от 30 до 50 тонн продукции, которая отправляется в Минск, Солигорск, Россию. Чтобы поставки не срывались, пришлось делать тот самый крюк в 250 км.

— Это, конечно, добавило нам хлопот. Сожгли больше солярки, но все это не катастрофично. Потому что все быстро закончилось — спасибо военным и МЧС. А вообще хочу сказать, что многие из нас помнят времена и похуже: когда-то здесь был только паром, который периодически мог не функционировать — из-за мороза, к примеру. Так что мы привыкшие… Вода в Турове — постоянный гость, который приходит и не спрашивает.