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БГУ вошел в московский международный рейтинг вузов. Первые места - у американских университетов
12.12.2017 11:23 — Новости Общества | Tut.by
БГУ впервые вошел в 200 лучших университетов по версии Московского международного рейтинга «Три миссии университета» (MosIUR), сообщает пресс-служба университета.
БГУ — единственный белорусский вуз, попавший в ТОП-200. Он находится на 168 позиции. Всего в новом рейтинге представлены университеты 39 стран.
Первые пять мест заняли четыре американских и один британский вуз — Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет, Йельский университет и Кембридж.
В ТОП-200 вошли 48 европейских университетов и 41 вуз США. Из российских лидирует МГУ им. М.В. Ломоносова — 25-я позиция. Санкт-Петербургский государственный университет занял 72-е место, Московский физико-технический институт — 73-е место.
Из вузов стран-соседей Беларуси в рейтинг вошли Варшавский университет (158 место), Ягеллонский университет (181 место), Киевский национальный университет им. Т. Шевченко (193 место).
Московский международный рейтинг вузов — новый академический рейтинг, оценивающий три ключевые миссии университета: образовательную, научную и взаимодействие с обществом.
БГУ нередко попадает в престижные рейтинги. В конце июня 2017 года вуз вошел в
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БГУ занял 168 позицию в ТОП-200
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