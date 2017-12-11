БГУ вошел в московский международный рейтинг вузов. Первые места - у американских университетов

БГУ впервые вошел в 200 лучших университетов по версии Московского международного рейтинга «Три миссии университета» (MosIUR), сообщает пресс-служба университета.

БГУ — единственный белорусский вуз, попавший в ТОП-200. Он находится на 168 позиции. Всего в новом рейтинге представлены университеты 39 стран.

Первые пять мест заняли четыре американских и один британский вуз — Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет, Йельский университет и Кембридж.

В ТОП-200 вошли 48 европейских университетов и 41 вуз США. Из российских лидирует МГУ им. М.В. Ломоносова — 25-я позиция. Санкт-Петербургский государственный университет занял 72-е место, Московский физико-технический институт — 73-е место.

Из вузов стран-соседей Беларуси в рейтинг вошли Варшавский университет (158 место), Ягеллонский университет (181 место), Киевский национальный университет им. Т. Шевченко (193 место).

Московский международный рейтинг вузов — новый академический рейтинг, оценивающий три ключевые миссии университета: образовательную, научную и взаимодействие с обществом.

БГУ нередко попадает в престижные рейтинги. В конце июня 2017 года вуз вошел в Шанхайский предметный рейтинг университетов — по физике. Там у БГУ место в группе 401−500 из 4 тысяч университетов. В начале июня занял 334-е место в мире среди 800 лучших университетов мира (QS World University Rankings 2017/18). В американском рейтинге Best Global Universities БГУ занял 668-е место в мире и 301-е — в Европе.



