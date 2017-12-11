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КГК завел уголовное дело на минчанина, который нелегально занимался стройкой и отделкой коттеджей

12.12.2017 13:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Комитет госконтроля возбудил уголовное дело в отношении минчанина, который нелегально занимался строительством и отделкой коттеджей. Он не заплатил налоги с более чем 122 тысяч рублей, сообщает КГК.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Минчанин с 2011 по 2015 годы без государственной регистрации выполнял строительно-ремонтные работы на территории столицы и Минской области, — сказано в заявлении Комитета госконтроля.

В основном, мужчина строил коттеджи и занимался их отделкой. За это время он получил доход свыше 122 тысяч рублей, но не уплатил с этой суммы налоги. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 233 УК РБ (Незаконная предпринимательская деятельность).

Такие действия наказываются штрафом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

 
 
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За это время он получил доход свыше 122 тысяч рублей, но не уплатил с этой суммы налоги.

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