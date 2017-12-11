Понтонный мост через Припять закрыли на несколько часов, у людей паника. Специалисты: все по плану

Понтонный мост через Припять в Житковичском районе, который в воскресенье эффектно за 4 часа возвели военные и МЧС , снова закрыт. Такая тревожная новость сегодня облетела социальные сети. Что же произошло? Неужели опять?





На горячую линию TUT.BY днем 12 декабря пришло тревожное сообщение: «Всех водителей отправляют в объезд через Пинск или стоять ждать до 19.00. То есть ничего не работает??? Зачем писать тогда, что все хорошо и даже танки проедут?» — возмущался читатель.

В республиканском унитарном предприятии «Гомельавтодор» подтвердили — сегодня движение через новую переправу действительно было на несколько часов закрыто. Причина — меняли понтонные звенья.

«В воскресенье, когда мост возводили, несколько секций предоставило МЧС. Изначально речь шла об использовании понтонов военных, но нужно было время, чтобы их доставить. А переправу необходимо было установить оперативно, поэтому и приняли решение использовать секции МЧС», — объяснили в «Гомельавтодоре». Сегодня их меняют на принадлежащие Министерству обороны.

Представители Министерства обороны сообщили, что на данный момент мост открыт, движение по нему восстановлено.

Кстати, в пропускную способность понтонного моста, похоже, внесут изменения, и ограничения в движении по переправе все-таки будут. Скорее всего, они коснутся большегрузов весом 40 и более тонн.