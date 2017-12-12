Спасти за 10 минут. Врачи из Барановичей работают в Viber для экстренного спасения сердечников

10 минут от кардиограммы до операции на сердце — такой рекорд экстренной помощи установила первая в Viber команда белорусских врачей HEART TEAМ. Это — группа специалистов Барановичского межрайонного кардиологического центра. Заведующий кабинетом ангиографии Андрей Голец объединил сотрудников скорой помощи, кардиологов, рентгеноэндоваскулярных хирургов, анестезиологов-реаниматологов, всех заинтересованных специалистов города и района и организовал систему максимально быстрого спасения сердечников.





Барановичский межрайонный кардиологический центр обслуживает жителей Барановичей, Ивацевичей, Ганцевичей, Ляховичей с прилегающими к ним районами. Круглосуточно здесь работает ангиографический кабинет для оказания амбулаторной и стационарной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В группу HEART TEAM стекается информация об экстренных пациентах. Схема такая. Врач скорой, который работает на вызове, записывает кардиограмму, фотографирует и отправляет снимки в группу с кратким описанием заболевания пациента: возраст, пол, когда появилась боль в сердце, и в какое время прибыла на вызов скорая помощь. Все, кроме личных данных пациента. Специалисты анализируют информацию, снимки электрокардиограммы и принимают решение о дальнейшей тактике. Пока больного с мигалкой доставляют в больницу, оперативная бригада уже ожидает в операционной.

— Если мы видим острый коронарный синдром, то отвечаем скорой: «Доставляйте в ангиографический кабинет, минуя приемный покой, — поясняет Андрей Чеславович. — Пациенту рассказываем про все возможные риски, осложнения и предполагаемый результат. Берем согласие на вмешательство. От момента регистрации ЭКГ до проведения операции у нас есть 90 минут по городу и 120 — по району. Если эти минуты потерять, миокард погибнет, и дальше наше вмешательство может быть безуспешным. Там уже надо действовать иначе. Наш рекорд — когда за 10 минут от момента регистрации заболевания на ЭКГ успевали все сделать.

Кардиогенный шок, низкое давление, коллапс — врачи ангиографического кабинета начинают действовать с помощью специальных инструментов и оборудования. Тоненьким катетером работают через лучевую или бедренную артерию. Его движение по сосуду безболезненно. Во время операции пациент находится в сознании. С помощью стента или баллона просвет артерии расширяют и восстанавливают кровообращение.

Специалистам Барановичского межрайонного кардиологического центра удается оказывать помощь настолько быстро и эффективно, что пациенты не успевают осознать всю серьезность ситуации, в которой оказались.