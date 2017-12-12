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Стратегия "Наука и технологии: 2018-2040" обеспечит развитие интеллектуальной экономики - Гусаков
13.12.2017 13:00 — Новости Общества | БелТА
Владимир Гусаков
13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стратегия "Наука и технологии: 2018-2040" обеспечит развитие интеллектуальной экономики, заявил председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков на ІІ Съезде ученых Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
"На рассмотрение съезда вынесен важный документ -
Он отметил, что в проекте стратегии уделяется большое внимание дальнейшему развитию отраслей и видов деятельности, которые будут обеспечивать жизненные потребности человека, - промышленности, АПК, энергетики, строительства. "Необходимо также ускоренное развитие тех отраслей и видов деятельности, которые формируют новое качество производственных процессов, имеют мульти- и межотраслевой характер, которые отвечают самым прогрессивным мировым научно-техническим требованиям", - подчеркнул председатель Президиума НАН.
В проекте стратегии выделяются три этапа ее реализации: до 2020 года, 2030-го и 2040-го. "Первый этап предполагает актуализацию существующих заделов, второй - завершение цифровой модернизации традиционных отраслей, формирование преимуществ по ключевым областям экономики, третий - наращивание компетенций в целевых сегментах экономики, интеллектуализацию общества", - отметил Владимир Гусаков.-0-
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