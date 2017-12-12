Владимир Гусаков

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стратегия "Наука и технологии: 2018-2040" обеспечит развитие интеллектуальной экономики, заявил председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков на ІІ Съезде ученых Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"На рассмотрение съезда вынесен важный документ - проект стратегии "Наука и технологии: 2018-2040" . Эта стратегия определит будущее белорусской науки и экономики. При разработке проекта стратегии был проведен системный анализ тенденций развития новых технологий, изучены подобные долгосрочные стратегии других стран, систематизированы поступившие предложения. Проект стратегии прошел общественное обсуждение. Есть основания утверждать, что будущее Беларуси в том, чтобы наращивать преимущества в приоритетных областях и выходить на лидерские позиции по ключевым перспективным направлениям науки и технологий, увеличивать результативность инноваций и интегрироваться в международное научно-инновационное пространство. В проекте стратегии заложено формирование модели "Беларусь интеллектуальная", формирование интеллектуальной экономики", - сказал Владимир Гусаков.

Он отметил, что в проекте стратегии уделяется большое внимание дальнейшему развитию отраслей и видов деятельности, которые будут обеспечивать жизненные потребности человека, - промышленности, АПК, энергетики, строительства. "Необходимо также ускоренное развитие тех отраслей и видов деятельности, которые формируют новое качество производственных процессов, имеют мульти- и межотраслевой характер, которые отвечают самым прогрессивным мировым научно-техническим требованиям", - подчеркнул председатель Президиума НАН.

В проекте стратегии выделяются три этапа ее реализации: до 2020 года, 2030-го и 2040-го. "Первый этап предполагает актуализацию существующих заделов, второй - завершение цифровой модернизации традиционных отраслей, формирование преимуществ по ключевым областям экономики, третий - наращивание компетенций в целевых сегментах экономики, интеллектуализацию общества", - отметил Владимир Гусаков.-0-