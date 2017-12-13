Слижевский: белорусам будет проще взыскивать алименты с иностранцев

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Палата представителей Национального собрания Беларуси ратифицировала Конвенцию о международном порядке взыскания алиментов на детей, данное решение было принято в четверг.

Проект закона о ратификации данной конвенции представил депутатам министр юстиции Беларуси Олег Слижесвкий.

"Сложилась ситуация, когда граждане Беларуси испытывают сложности при взыскании алиментов с граждан ряда стран Европейского союза и США, на территориях которых не признаются решения белорусских судов о взыскании алиментов", – заявил министр журналистам.

По его словам, присоединение к конвенции от 2007 года обеспечивает права граждан РБ по взысканию алиментов с граждан 38 стран ЕС и США.

"Теперь гражданам РБ не нужно будет тратить средства на иностранных адвокатов и юристов. Достаточно будет подать исчерпывающий пакет документов в Минюст Беларуси, который направит эти документы в компетентные органы той страны, где проживает лицо, в отношении которого белорусский суд принял решение о взыскании алиментов", – сказал министр.

Он уточнил, что со странами СНГ не возникает проблем с признанием решений белорусских судов о взыскании алиментов.