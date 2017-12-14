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Затишье перед похолоданием. Погода в Витебске в выходные
15.12.2017 08:03 — Новости Общества | Tut.by
Синоптики
В субботу, 16 ноября, ночью в Витебске начнется сильный снегопад. Он продолжится весь день. Ветрено. Температура воздуха — до +2 °C.
В воскресенье без осадков. Температура воздуха ночью понизится до минус 3 градусов, днем будет около нуля.
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Синоптики прогнозируют, что на следующей неделе в Беларусь придет зима. А пока, в выходные, еще затишье перед грядущим похолоданием.
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