Двое осужденных на расстрел «черных риелтора» из Могилева надеются на снисхождение. Ранее их признали виновными в убийстве шестерых человек. Сегодня Верховный суд рассматривает это уголовное дело в апелляционном порядке. Еще два фигуранта, получившие сроки по 22 и 24 года, тоже рассчитывают на «скидку». Все обвиняемые обжаловали приговор. Один из них потом странно повел себя в суде.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В чем обвиняли черных риелторов из Могилева

Еще во время процесса в областном суде прокурор Юрий Шерснев сравнил действия фигурантов с преступлениями фашистов. Некоторых своих жертв обвиняемые закопали живьем: перед этим просто усыпили людей водкой и клофелином.

Несколько лет на сельских кладбищах появлялись свежие безымянные могилы — увы, это смущало только местных жителей, но не милицию. Уже потом выяснится : с 2009 по 2015 год четверо жителей Могилева специально искали пьющих или одиноких людей, уговаривали продать квартиру или разменять на дешевое жилье, оформляли сделку по закону — и убивали. Деньги оставляли себе.



Работа следователей на месте одного из таких захоронений. Фото: УСК по Могилевской области

Черных риелторов задержали, когда они уже подготовили свежую могилу для очередной возможной жертвы , 51-летнего мужчины. К тому моменту на их совести уже были смерти 6 человек.

В этом деле четверо обвиняемых: семейная пара Татьяны и Игоря Гершанковых, которых считают «мозговым центром» преступной группы — их обвиняют в убийствах, похищениях людей, мошенничестве и так далее. В этом же признали виновным их знакомого Семена Бережного. Еще одного мужчину, Бориса Колесникова, осудили за разбой и пособничество в сокрытии следов убийства.



Приговоренный к смертной казни Игорь Гершанков и его супруга. У них осталось двое детей. По приговору суда, все их имущество подлежит конфискации. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Полностью свою вину признал Бережной, и благодаря его показаниям на подельников во многом удалось распутать этот клубок. Гершанков в суде осторожничал и не признал вины в убийствах; его жена уверяла , что совсем не знала о расправах и не участвовала в них. К слову, оба супруга до этой истории уже были судимы за махинации с жильем.



Приговоренный к смертной казни «черный риелтор» Семен Бережной. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В итоге летом 2017-го Гершанкова и Бережного приговорили к расстрелу. Черную риелторшу осудили на 24 года (казнь ей не грозила — в Беларуси к женщинам ее не применяют). Четвертый фигурант проведет в колонии 22 года.

В общей сложности их обвиняли по девяти статьям Уголовного кодекса; в деле много эпизодов, и по некоторым фигурантов оправдали ввиду недоказанности вины.

По приговору областного суда, у могилевчан конфискуют одну квартиру и две машины.

А в пользу родственников убитых взыщут компенсацию морального вреда на общую сумму около 28 тысяч долларов, а также имущественный вред на 85 тысяч в эквиваленте.

Обвиняемые считают приговор несправедливым и жалуются на давление

Дело в апелляционном порядке рассматривают три судьи Верховного суда под председательством Алексея Рыбакова.

Осужденный на расстрел Игорь Гершанков попросил назначить повторную почерковедческую экспертизу своей явки с повинной, «составленной противоправным способом» под применением «физической силы и морально-психологического влияния».

И пожаловался, что администрации учреждений, где он содержался, не давали ему отправлять заявления в различные инстанции (в часности, жалобы на угрозы правоохранителей). О том же заявил и фигурант Колесников: «Я хочу, чтобы в материалах дела было записано, что происходит в тюрьме № 4 Могилева и как теряются мои заявления».

Все заявленные сегодня ходатайства от осужденных (например, снова допросить некоторых свидетелей) судом были отклонены.



На процессе в Верховном суде обвиняемые Гершанкова и Колесников (крайний справа) все так же прятали свое лицо. Двое других приговорены к казни. Следствие по этому уголовному делу шло 2,5 года. Фото: Ксения Ельяшевич, TUT.BY

Главный фигурант Игорь Гершанков писал в жалобе: дело рассмотрели необъективно, а все исполнял Бережной. «Назначение Гершанкову исключительной меры является нелогичным, (…) по заключению экспертов, ему свойственная низкая агрессивность», писала в жалобе адвокат.

Трое защитников Семена Бережного считают его расстрел «несправедливым и чрезмерно строгим», потому что показания мужчины «помогли изобличить других». К тому же он признал свою вину и написал явку. А лично сам якобы не лишал людей жизни.

Обвиняемая Татьяна Гершанкова указывала, что ее роль в этом деле преувеличена только потому, что она жена одного из фигурантов. Виноваты только эти двое.

— Мне дали 24 года и вменили шесть убийств, а я к ним отношения не имела и не участвовала! — быстро перечисляя статьи УК жаловалась фигурантка. — В чем был мой умысел? Я тогда могу нести ответственность за весь город Могилев! Готова хоть сейчас подписать что-нибудь и поменяться с парнями, дайте мне расстрел. Но 24 года срока! Те, кто детей убивает, столько не получают. В деле нет доказательств, что я кого-то убивала.

Колесников не считает себя пособником: «Я не отношусь к этим риелторам, и к людям ни одним пальцем не притрагивался».

У одного из фигурантов помутился рассудок?

Выступление Семена Бережного вышло странным: показалось, что у него проблемы с психикой — или же симулирует.

— Я расстрела хочу. Пробовал, а ничего не получается, я вешался. Доктор постоянно дает таблетки от страха. Сколько раз не пытался, а не могу.

— Но в жалобе вы просили смягчить наказание, — заметил один из судей.

— Нет, я хочу, чтобы меня убили. Вижу, что все здесь специально подстроено, — после паузы мужчина показал пальцем на прокурора Шерснева. — Я же вижу, что он был другой. Другая прическа… И судьи сначала одними голосами разговаривают, потом другими.

Сразу после этого адвокат взяла слово и попросила назначить ему психиатрическую экспертизу. Суд объявил перерыв до 14.00, в это время медики осмотрят Семена Бережного.