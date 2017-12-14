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Двое "черных риелторов" просят Верховный суд отменить свой расстрел. Один из них ведет себя странно
15.12.2017 13:12 — Новости Общества | Tut.by
Двое осужденных на расстрел «черных риелтора» из Могилева надеются на снисхождение. Ранее их признали виновными в убийстве шестерых человек. Сегодня Верховный суд рассматривает это уголовное дело в апелляционном порядке. Еще два фигуранта, получившие сроки по 22 и 24 года, тоже рассчитывают на «скидку». Все обвиняемые обжаловали приговор. Один из них потом странно повел себя в суде.
В чем обвиняли черных риелторов из Могилева
Еще во время процесса в областном суде прокурор Юрий Шерснев
Несколько лет на сельских кладбищах появлялись свежие безымянные могилы — увы, это
Черных риелторов задержали, когда они уже подготовили свежую могилу для очередной
В этом деле четверо обвиняемых: семейная пара Татьяны и Игоря Гершанковых, которых считают «мозговым центром» преступной группы — их обвиняют в убийствах, похищениях людей, мошенничестве и так далее. В этом же признали виновным их знакомого Семена Бережного. Еще одного мужчину, Бориса Колесникова, осудили за разбой и пособничество в сокрытии следов убийства.
Полностью свою вину
В итоге летом 2017-го Гершанкова и Бережного
В общей сложности их обвиняли по
По приговору областного суда, у могилевчан конфискуют одну квартиру и две машины.
Обвиняемые считают приговор несправедливым и жалуются на давление
Дело в апелляционном порядке рассматривают три судьи Верховного суда под председательством Алексея Рыбакова.
Осужденный на расстрел Игорь Гершанков попросил назначить повторную почерковедческую экспертизу своей явки с повинной, «составленной противоправным способом» под применением «физической силы и морально-психологического влияния».
И пожаловался, что администрации учреждений, где он содержался, не давали ему отправлять заявления в различные инстанции (в часности,
Все заявленные сегодня ходатайства от осужденных (например, снова допросить некоторых свидетелей) судом были отклонены.
Главный фигурант Игорь Гершанков писал в жалобе: дело рассмотрели необъективно, а все исполнял Бережной. «Назначение Гершанкову исключительной меры является нелогичным, (…) по заключению экспертов, ему свойственная низкая агрессивность», писала в жалобе адвокат.
Трое защитников Семена Бережного считают его расстрел «несправедливым и чрезмерно строгим», потому что показания мужчины «помогли изобличить других». К тому же он признал свою вину и написал явку. А лично сам якобы не лишал людей жизни.
Обвиняемая Татьяна Гершанкова указывала, что ее роль в этом деле преувеличена только потому, что она жена одного из фигурантов. Виноваты только эти двое.
— Мне дали 24 года и вменили шесть убийств, а я к ним отношения не имела и не участвовала! — быстро перечисляя статьи УК жаловалась фигурантка. — В чем был мой умысел? Я тогда могу нести ответственность за весь город Могилев! Готова хоть сейчас подписать что-нибудь и поменяться с парнями, дайте мне расстрел. Но 24 года срока! Те, кто детей убивает, столько не получают. В деле нет доказательств, что я кого-то убивала.
Колесников не считает себя пособником: «Я не отношусь к этим риелторам, и к людям ни одним пальцем не притрагивался».
У одного из фигурантов помутился рассудок?
Выступление Семена Бережного вышло странным: показалось, что у него проблемы с психикой — или же симулирует.
— Я расстрела хочу. Пробовал, а ничего не получается, я вешался. Доктор постоянно дает таблетки от страха. Сколько раз не пытался, а не могу.
— Но в жалобе вы просили смягчить наказание, — заметил один из судей.
— Нет, я хочу, чтобы меня убили. Вижу, что все здесь специально подстроено, — после паузы мужчина показал пальцем на прокурора Шерснева. — Я же вижу, что он был другой. Другая прическа… И судьи сначала одними голосами разговаривают, потом другими.
Сразу после этого адвокат взяла слово и попросила назначить ему психиатрическую экспертизу. Суд объявил перерыв до 14.00, в это время медики осмотрят Семена Бережного.
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Все фигуранты дела обжаловали приговор и надеются на снисхождение. Напомним, на счету преступной группы - шесть убитых.
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