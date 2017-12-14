В Гродно появилась поляна новогодних елок от городских предприятий

Гродненские предприятия приняли участие в украшении города к предстоящим новогодним праздникам и многие достаточно креативно подошли к этому вопросу. В парке имени Жилибера появилась целая поляна рукотворных новогодних елок, сообщает портал newgrodno.by.





Помимо традиционных, в парке выставлены елки, сделанные из металла, дерева и ткани. Над их созданием потрудились работники 18 гродненских предприятий, а также отделы образования, некоторые колледжи и центр социального обслуживания населения.





















Сотрудники креативно подошли к созданию украшений, использовав в создании елочек материалы собственного производства и уже готовую продукцию. Получилась небольшая презентация деятельности различных предприятий.