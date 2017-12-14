В Минске ищут женщину, которая в метро похитила оставленный без присмотра кошелек с долларами

Столичные правоохранители разыскивают женщину, которая похитила оставленный без присмотра кошелек с 800 долларами на станции метро «Тракторный завод». Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.





6 декабря около 11.20 женщина подошла к кассе станции метро «Тракторный завод» и похитила оставленный там без присмотра кошелек. В нем было 600 долларов, 400 рублей, права и паспорт.

Если вы узнали изображенную на фото женщину, правоохранители просят сообщить по телефонам 8(029) 237−88−69 (оперуполномоченный уголовного розыска), 8(029) 133−60−83, 8(029) 861−10−83 (оперативно-дежурная служба УВД).