Эта игра поможет устоять на ногах. Проект по реабилитации -лучший в конкурсе стартапов

Белорусы придумали, как с помощью виртуальной реальности одержать победу над расстройством равновесия. Стартап, посвященный реабилитации людей с неврологическими заболеваниями, получил гран-при в конкурсе социальных проектов Social Weekend.



Участники проекта VR-Health. Фото: «Минск-Новости»

Победу одержал проект VR-Health. Его идея — помочь людям, перенесшим неврологические заболевания, с расстройством функций равновесия.

Соавтор VR-Health Михаил Юрченко рассказывает, над какой проблемой они работали:

— Расстройство функции равновесия наблюдается у большинства людей с рассеянным склерозом, ДЦП, последствиями черепно-мозговых травм, инсультов. Простыми словами — это когда человек неправильно управляет своим центром тяжести, не стоит на ногах. Сейчас это лечат, но реабилитация проходит на устройствах, которые стоят от 15 до 200 тысяч евро. В Беларуси используется российское оборудование, стоит 15 тысяч евро. Люди с расстройствами функции равновесия проходят реабилитацию в стационаре, курс не больше 21 дня. Специалисты загружены, кабинеты, в которых установлены дорогие устройства, тоже.

Команда VR-Health из студии 4 I Lab хотят сделать реабилитацию более доступной. Белорусы разработали метод, когда человек учится управлять своим телом, находясь в виртуальной реальности. Для этого нужны стационарный компьютер, очки виртуальной реальности и специальные игровые механизмы.

— Мы создали небольшие игры, которые повторяют основные механизмы этого большого сложного оборудования. Там ты, условно, водишь точку по визуальному экрану, а у нас в виртуальной реальности ты водишь милого пингвина. Так сделано еще и для того, чтобы человек отвлекался от своей проблемы, не думал, что вот он больной человек сейчас на сложном устройстве проходит медицинскую процедура. Чтобы, наоборот, создавалось впечатление, что он играет. Но на самом деле он делает упражнения для реабилитации. Плюс мы еще задействуем игровые механики: сегодня человек один уровень прошел, а завтра ему удается пройти уровень посложнее.

По оценкам разработчиков, оборудование будет стоить около 1,5 тысяч долларов.

Студия 4 I Lab уже полтора года разрабатывает игры для виртуальной реальности. Например, разработали игру Drunk or Dead в стиле зомби-апокалипсиса .

— После той игры за нами закрепилась определенная слава, теперь мы решили показать, что можем делать еще и социально полезные проекты, — отмечает Михаил Юрченко. — Сначала мы участвовали в хакатоне Social Weekend, запрототипировали механику, прошли в следующий этап, улучшали производительность, добавили новые механики, проверили наши теории на людях с такими заболеваниями.

В проекте, помимо разработчиков, участвуют два медика из РНПЦ неврологии и нейрохирургии. Пока что, по словам соавтора проекта, результаты очень хорошие, но надо официально запустить механизм разрешения Минздрава, необходимо финансирование.

— Осталось пройти испытание, разработать и утвердить инструкцию в Минздраве — и это поможет нам устанавливать оборудование в медцентрах, а людям — его покупать.

Приз зрительских симпатий получил проект «Терапевтический парк для пенсионеров». Его выбрали пользователи TUT.BY во время народного голосования. Обустроить парк собираются в Минске — в зеленой зоне между переулком Клумова и водным каналом. Проект уже поддержала администрация Партизанского района Минска.

Всего в финале десятого конкурса социальных проектов Social Weekend участвовали 16 проектов.