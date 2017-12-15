ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В учебнике по математике перепутали гербы Гродно и Гомеля. В Минобре об ошибке знают

15.12.2017 22:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В первой части учебника по математике для четвертого класса в одной из задач перепутали гербы Гродно и Гомеля. Фотографией недоразумения поделилась с порталом newgrodno.by читательница.


Женщина удивилась тому, как учебник с ошибкой могли допустить к печати.
В Министерстве образования о данной путанице знают.

— К сожалению, в учебном пособии «Математика. 4 класс. Часть 1» (авторы: Муравьева Г. Л., Урбан М. А.) в задании 18 на странице 123 ошибочно подписаны гербы городов Гомель и Гродно, — рассказала заместитель директора Национального института образования по научно-методической работе Валентина Гинчук. — Специалисты отдела методического обеспечения начального образования НИО, работая с педагогами на курсах повышения квалификации, семинарах, инструктивно-методических совещаниях, постоянно обращают внимание педагогов-практиков на эту ошибку, просят учитывать ее при организации работы с данным учебным пособием. Такая же информация размещена на национальном образовательном портале в разделе «Образовательный процесс: 2017/2018».


Кстати, новое учебное пособие по математике для 4 класса будет издано в 2018 году. Обещают, что уже без ошибки.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первой части учебника по математике для четвертого класса в одной из задач перепутали гербы Гродно и Гомеля.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Вложения - около 100 тысяч долларов. Как окупаются кондитерские Dolce в "спальнике" и в центре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика