В учебнике по математике перепутали гербы Гродно и Гомеля. В Минобре об ошибке знают

В первой части учебника по математике для четвертого класса в одной из задач перепутали гербы Гродно и Гомеля. Фотографией недоразумения поделилась с порталом newgrodno.by читательница.





Женщина удивилась тому, как учебник с ошибкой могли допустить к печати.

В Министерстве образования о данной путанице знают.

— К сожалению, в учебном пособии «Математика. 4 класс. Часть 1» (авторы: Муравьева Г. Л., Урбан М. А.) в задании 18 на странице 123 ошибочно подписаны гербы городов Гомель и Гродно, — рассказала заместитель директора Национального института образования по научно-методической работе Валентина Гинчук. — Специалисты отдела методического обеспечения начального образования НИО, работая с педагогами на курсах повышения квалификации, семинарах, инструктивно-методических совещаниях, постоянно обращают внимание педагогов-практиков на эту ошибку, просят учитывать ее при организации работы с данным учебным пособием. Такая же информация размещена на национальном образовательном портале в разделе «Образовательный процесс: 2017/2018».





Кстати, новое учебное пособие по математике для 4 класса будет издано в 2018 году. Обещают, что уже без ошибки.