МИНСК, 16 дек — Sputnik. Режиссер Питер Джексон признался, что сотрудники компании Харви Вайнштейна сильно влияли на кастинг для первой части "Властелина колец", сообщает NMA .

Кинематографист рассказал, что во время набора актеров, его вынудили не включать в состав актрис Миру Сорвино и Эшли Джадд, которые в октябре сообщили, что глава Miramax Харви Вайнштейн домогался их.

"Я помню, как в Miramax нам твердили, что эти актрисы — сущий кошмар, и мы должны избегать их любой ценой", — рассказал Джексон. В результате режиссер отказался от услуг актрис, так как причин для сомнений по поводу слов продюсеров Miramax не было.

Актрисы, которые стали жертвами домогательств и лишились ролей во "Властелине колец", отреагировали на новость в своих Twitter-аккаунтах.

"Увидела это, как только проснулась, и сразу разревелась. Вот оно, подтверждение того, что Харви Вайнштейн разрушил мою карьеру, я подозревала это, но была не до конца уверена. Спасибо за честность, Питер Джексон", — написала Сорвино.

Just seeing this after I awoke, I burst out crying. There it is, confirmation that Harvey Weinstein derailed my career, something I suspected but was unsure. Thank you Peter Jackson for being honest. I’m just heartsick https://t.co/ljK9NqICbm — Mira Sorvino (@MiraSorvino) December 15, 2017

​Эшли Джадд написала, что помнит, как ей предложили на выбор несколько ролей во всей трилогии "Властелина колец" и даже показали костюмы, однако вскоре сотрудники резко перестали выходить с актрисой на связь.

Peter & Fran had me in — showed me all the creative, the boards, costumes, everything. They asked which if the two roles I preferred, and then I abruptly never heard from hem again. I appreciate the truth coming out. Thank you, Peter. https://t.co/iXKuK6Xqtx — ashley judd (@AshleyJudd) December 15, 2017

​Напомним, осенью нынешнего года несколько десятков женщин обвинили Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Ситуация с известным продюсером создала тренд: женщины со всего мира стали рассказывать свои аналогичные истории про политиков, актеров и других известных мужчин.

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