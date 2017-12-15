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Снова Вайнштейн: "Властелин колец" мог быть другим

16.12.2017 16:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 дек — Sputnik. Режиссер Питер Джексон признался, что сотрудники компании Харви Вайнштейна сильно влияли на кастинг для первой части "Властелина колец", сообщает NMA.

Кинематографист рассказал, что во время набора актеров, его вынудили не включать в состав актрис Миру Сорвино и Эшли Джадд, которые в октябре сообщили, что глава Miramax Харви Вайнштейн домогался их.

"Я помню, как в Miramax нам твердили, что эти актрисы — сущий кошмар, и мы должны избегать их любой ценой", — рассказал Джексон. В результате режиссер отказался от услуг актрис, так как причин для сомнений по поводу слов продюсеров Miramax не было.

Актрисы, которые стали жертвами домогательств и лишились ролей во "Властелине колец", отреагировали на новость в своих Twitter-аккаунтах.

"Увидела это, как только проснулась, и сразу разревелась. Вот оно, подтверждение того, что Харви Вайнштейн разрушил мою карьеру, я подозревала это, но была не до конца уверена. Спасибо за честность, Питер Джексон", — написала Сорвино.

​Эшли Джадд написала, что помнит, как ей предложили на выбор несколько ролей во всей трилогии "Властелина колец" и даже показали костюмы, однако вскоре сотрудники резко перестали выходить с актрисой на связь.

​Напомним, осенью нынешнего года несколько десятков женщин обвинили Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Ситуация с известным продюсером создала тренд: женщины со всего мира стали рассказывать свои аналогичные истории про политиков, актеров и других известных мужчин.

Читайте весь список: кого обвинили в сексуальных домогательствах >>

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Актрисы, оказавшиеся в "черном списке" Вайнштейна, поблагодарили режиссера трилогии за честное признание.

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