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Снова Вайнштейн: "Властелин колец" мог быть другим
16.12.2017 16:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 дек — Sputnik. Режиссер Питер Джексон признался, что сотрудники компании Харви Вайнштейна сильно влияли на кастинг для первой части "Властелина колец", сообщает
Кинематографист рассказал, что во время набора актеров, его вынудили не включать в состав актрис Миру Сорвино и Эшли Джадд, которые в октябре сообщили, что глава Miramax Харви Вайнштейн домогался их.
"Я помню, как в Miramax нам твердили, что эти актрисы — сущий кошмар, и мы должны избегать их любой ценой", — рассказал Джексон. В результате режиссер отказался от услуг актрис, так как причин для сомнений по поводу слов продюсеров Miramax не было.
Актрисы, которые стали жертвами домогательств и лишились ролей во "Властелине колец", отреагировали на новость в своих Twitter-аккаунтах.
"Увидела это, как только проснулась, и сразу разревелась. Вот оно, подтверждение того, что Харви Вайнштейн разрушил мою карьеру, я подозревала это, но была не до конца уверена. Спасибо за честность, Питер Джексон", — написала Сорвино.
Эшли Джадд написала, что помнит, как ей предложили на выбор несколько ролей во всей трилогии "Властелина колец" и даже показали костюмы, однако вскоре сотрудники резко перестали выходить с актрисой на связь.
Напомним, осенью нынешнего года несколько десятков женщин обвинили Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Ситуация с известным продюсером создала тренд: женщины со всего мира стали рассказывать свои аналогичные истории про политиков, актеров и других известных мужчин.
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Актрисы, оказавшиеся в "черном списке" Вайнштейна, поблагодарили режиссера трилогии за честное признание.
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