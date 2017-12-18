Говорят, в Городке хотят закрывать сразу два завода. Правда ли это?

Жители Городка в тревоге: по райцентру ходят слухи, что в январе закроют маслосырзавод. А в ближайшее время та же участь якобы постигнет и местный хлебозавод. Так ли это, разбирались корреспонденты «СБ Беларусь Сегодня» .

Маслосырзавод в Городке работает с 1925 года. В 2001-м стал структурным подразделением витебского ОАО «Молоко». Работает цех на местном сырье, выпускает сыры, творог, топленое молоко, варенец (квашеное топленое молоко). Продукция идет на экспорт в Россию, продается по сниженным торговым надбавкам в фирменном магазине в райцентре.

Действительно ли маслосырзавод готовится к закрытию? Мы попробовали уточнить ситуацию у руководства производственного цеха. Однако от комментариев его начальник Александр Зеньков отказался. Ответа по существу не получили и в головном предприятии — ОАО «Молоко».

Однако точки над «i» все же расставить удалось. Заместитель председателя Городокского райисполкома Татьяна Воронко прокомментировала:

— Действительно не так давно поступали предложения от ОАО «Молоко» по закрытию цеха. Мы вмешались, под контроль этот вопрос взял лично председатель райисполкома Петр Коробач. В результате цех остается, причем с той же линейкой продукции. Шутка ли, оставить без работы почти 50 человек! Эти рабочие места ценны и важны, мы за них боремся. На предприятие провели газ, частично модернизировали оборудование.

А что с хлебозаводом? Председатель правления Городокского райпо Марина Унуковская, в чьем ведении находится местный хлебозавод, удивилась такой новости:

— С какой стати закрываться, если в сутки выпускаем от 4 до 4,5 тонны хлебобулочных изделий, работаем в две смены. Выпускаем около 30 наименований. На комбинате трудятся около 50 человек. Кормим Городокский район, отпускаем продукцию предпринимателям Шумилинщины, нескольким предприятиям в Витебске. На селе у нас 37 объектов торговли. Все они берут хлеб в полном ассортименте. Плюс автомагазин, для которого выпускаем изделия в специальной упаковке. У нас неплохие объемы, прорабатываем даже вопрос расширения поставок в сеть частных крупных магазинов в областном центре. Так что никакого закрытия. Наоборот, накануне юбилея (в следующем году заводу исполняется 45 лет) подумываем о небольшом ремонте. Хотим увеличить объемы продукции.