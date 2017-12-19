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В Ивацевичах по требованию прокуратуры демонтировали ограждение пандуса у торгового центра

20.12.2017 08:15 — Новости Общества | Tut.by  
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По требованию прокуратуры в Ивацевичах приняты меры по социальной защите прав людей с ограниченными возможностями, сообщили БЕЛТА в прокуратуре Брестской области.


Фото: Прокуратура Брестской области

Нарушение было выявлено во время прокурорской проверки пристройки помещения к центру торговли, услуг и развлечений по улице Парковая. При проведении строительно-монтажных работ на объекте было оборудовано ограждение, ограничивающее возможность пользования пандусом магазина для лиц с ограниченными физическими возможностями, пожилых и маломобильных групп людей, прежде всего — инвалидов-колясочников.

Прокуратура района вынесла предписание в адрес УП «Ивацевичская ПМК-18» и ЧУП «ШерманТри» о незамедлительном принятии мер по демонтажу незаконного ограждения. По результатам рассмотрения предписания подрядчиком и заказчиком строительных работ приняты меры по устранению допущенных нарушений. В настоящее время обеспечено беспрепятственное пользование пандусом магазина для лиц с ограниченными физическими возможностями.

 
 
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Нарушение было выявлено во время прокурорской проверки пристройки помещения к центру торговли, услуг и развлечений по улице Парковая.

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