ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Один дома". В Лельчицком районе оставленный 3-летний мальчик несколько раз звонил в МЧС

20.12.2017 10:27 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Мама решила оставить мальчика дома и не отводить в сад из-за его плохого самочувствия. После того как ребенок уснул, родители ушли на работу. Проснувшись, ребенок стал звать родителей, а после принялся звонить по телефону 101.

Первый звонок от малыша диспетчер зафиксировал в 12.12. Сначала ребенок просто звонил и бросал трубку.

Диспетчера насторожило, что мальчик неоднократно звонит по одному и тому же номеру, и в один из следующих звонков смогла его удержать возле телефона и заговорила с ним.

— Выяснилось, что малыш находится дома один. Ребенок то и дело повторял «Хочу к маме!». Параллельно, пока с мальчиком беседовал диспетчер и детский психолог, удалось выяснить, где живет ребенок. К предполагаемому месту его нахождения сразу же направили подразделение спасателей, — рассказала TUT.BY официальный представитель Гомельского областного МЧС Мария Клезович.

В МЧС отметили, что ребенок знал номер телефона «101» — в детском саду не раз объясняли, что по этому номеру надо звонить в экстренных случаях.

Приехавшие спасатели отжали дверь квартиры руками и вошли внутрь. На диване в одной из комнат, закутавшись в одеяло, сидел маленький мальчик. На всякий случай была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Спустя 15 минут домой вернулись взрослые. Мама пояснила, что решила оставить трехлетнего сына дома из-за его плохого самочувствия ребенка и в сад не повела. Около 11.30 мальчика оставили спящего дома, закрыли дверь на замок и отправились на работу.

После осмотра ребенка медиками он совместно с матерью был госпитализирован.

В МЧС напомнили, что таких маленьких детей, дошкольников и учеников начальной школы вообще нельзя оставлять без присмотра. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый звонок от малыш диспетчер зафиксировал в 12.12. Сначала ребенок просто звонил и бросал трубку.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
КГБ: вызывают недоумение агрессивные методы работы литовских спецслужб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика