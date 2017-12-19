Мама решила оставить мальчика дома и не отводить в сад из-за его плохого самочувствия. После того как ребенок уснул, родители ушли на работу. Проснувшись, ребенок стал звать родителей, а после принялся звонить по телефону 101.

Первый звонок от малыша диспетчер зафиксировал в 12.12. Сначала ребенок просто звонил и бросал трубку.

Диспетчера насторожило, что мальчик неоднократно звонит по одному и тому же номеру, и в один из следующих звонков смогла его удержать возле телефона и заговорила с ним.

— Выяснилось, что малыш находится дома один. Ребенок то и дело повторял «Хочу к маме!». Параллельно, пока с мальчиком беседовал диспетчер и детский психолог, удалось выяснить, где живет ребенок. К предполагаемому месту его нахождения сразу же направили подразделение спасателей, — рассказала TUT.BY официальный представитель Гомельского областного МЧС Мария Клезович.

В МЧС отметили, что ребенок знал номер телефона «101» — в детском саду не раз объясняли, что по этому номеру надо звонить в экстренных случаях.

Приехавшие спасатели отжали дверь квартиры руками и вошли внутрь. На диване в одной из комнат, закутавшись в одеяло, сидел маленький мальчик. На всякий случай была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Спустя 15 минут домой вернулись взрослые. Мама пояснила, что решила оставить трехлетнего сына дома из-за его плохого самочувствия ребенка и в сад не повела. Около 11.30 мальчика оставили спящего дома, закрыли дверь на замок и отправились на работу.

После осмотра ребенка медиками он совместно с матерью был госпитализирован.

В МЧС напомнили, что таких маленьких детей, дошкольников и учеников начальной школы вообще нельзя оставлять без присмотра.