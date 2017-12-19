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Родственница Башара Асада получила в Германии статус беженки

20.12.2017 16:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 дек – Sputnik. Родственница сирийского президента Башара Асада получила в Германии статус беженца, говорится в решении административного суда города Мюнстер, опубликованном в среду.

Родственница Башара Асада получила в Германии статус беженки
© RUPTLY.
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"Административный суд Мюнстера обязывает Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев признать за вдовой двоюродного брата сирийского президента Башара Асада право на статус беженки", – говорится в решении.

Суд направил уведомления сторонам процесса о принятом решении во вторник 19 декабря.

Истица с 1993 года была замужем за двоюродным братом Асада, который погиб в 2014 году при невыясненных обстоятельствах. В сентябре 2015-го на женщину было свершено нападение, и она покинула Сирию. В июле 2016 года родственница Асада попала в Германию, где подала заявку на получение статуса беженки, но Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев отклонило ее запрос.

Сейчас женщина проживает в районе Варендорф, расположенном в земле Северный Рейн-Вестфалия.

 
Теги: Минск
 
 
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Вдова двоюродного брата сирийского президента добилась получения статуса через суд.

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