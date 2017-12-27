Паводок в конце декабря: под Петриковом затопило дорогу

МИНСК, 28 дек — Sputnik. Талыми и паводковыми водами затоплен участок дороги в Петриковском районе Гомельской области, сообщили в МЧС.



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По данным гидрологов уровень воды в реке Птичь в районе деревни 1-я Слободка Петриковского района составляет более 3,5 метров.

"Произошло подтопление 150 метров участка автомобильной дороги Лучицы – Хвойня талыми и паводковыми водами от реки Птичь", — сообщили Sputnik в четверг в гомельском областном управлении по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, проезд по дороге возможен легковым и грузовым транспортом, жизнедеятельность в деревне Хвойня не нарушена.

Вместе с тем, отметили в УЧС, местные спасатели круглосуточно отслуживают ситуацию, связанную с паводком.