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Паводок в конце декабря: под Петриковом затопило дорогу

28.12.2017 10:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек — Sputnik. Талыми и паводковыми водами затоплен участок дороги в Петриковском районе Гомельской области, сообщили в МЧС.

Паводок в конце декабря: под Петриковом затопило дорогу
© Sputnik/ Анастасия Куприянова
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По данным гидрологов уровень воды в реке Птичь в районе деревни 1-я Слободка Петриковского района составляет более 3,5 метров.

"Произошло подтопление 150 метров участка автомобильной дороги Лучицы – Хвойня талыми и паводковыми водами от реки Птичь", — сообщили Sputnik в четверг в гомельском областном управлении по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, проезд по дороге возможен легковым и грузовым транспортом, жизнедеятельность в деревне Хвойня не нарушена.

Вместе с тем, отметили в УЧС, местные спасатели круглосуточно отслуживают ситуацию, связанную с паводком.

 
Теги: Минск
 
 
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Спасатели начали круглосуточный мониторинг паводковой ситуации в связи в аномально теплой погодой.

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