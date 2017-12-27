В рамках акции «Наши дети» Виктор Лукашенко с женой и детьми посетил детский дом семейного типа Риты и Сергея Кундиковых в Кличеве. Дмитрий Лукашенко с семьей привез подарки детям из приюта при педагогическом центре Московского района столицы.





В качестве подарков Виктор Лукашенко и его семья привезли в семейный детский дом Кундиковых, где воспитывается 11 приемных детей, игрушки, сувениры и сладости, причем постарались учесть пожелание каждого из детей. Только мечту Саши, который попросил африканского страуса, пообещали исполнить чуть позже — когда родители подготовят для этой экзотической птицы специальный вольер. Дело в том что 14-летний Саша очень любит животных и наметил, когда вырастет, создать свою ветеринарную клинику. Любовь к живности не случайна. Ведь на заднем дворе семья держит целый мини-зоопарк: павлины, уточки-мандаринки, фазаны, декоративные курочки, павловские петухи и много-много других пернатых, сообщает БЕЛТА .













Глава президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко со своей семьей 27 декабря посетил социально-педагогический центр Московского района столицы. Сейчас тут находятся 20 детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В подарок воспитанники центра получили ноутбук, сладости и настольные развивающие игры. Ребята в свою подготовили для гостей яркие новогодние номера.













Напомним, Виктор Лукашенко воспитывает четверых детей. Старшая дочь Виктория — студентка БГУ, сын Александр (13 лет) и дочь Валерия (9 лет) — школьники, а младшему Ярославу только 4 года.

У Дмитрия Лукашенко три дочери — Анастасия, Дарья и Александра. Старшие учатся в школе и занимаются музыкой. Фортепианный дуэт Анастасии и Дарьи Лукашенко не раз уже побеждал в музыкальных конкурсах.

Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» традиционно проходит в стране в дни новогодних и рождественских праздников. В этом году она продлится с 11 декабря 2017 года по 10 января 2018-го. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, оказывают им помощь в решении существующих проблем, вручают детям подарки.