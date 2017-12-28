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Журналисты подарили Лукашенко набор новогодних шариков с изображением комбайна и родного дома

29.12.2017 12:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Журналисты подарили Александру Лукашенко к Новому году эксклюзивный набор елочных украшений, передает БЕЛТА.


На одном из новогодних шариков изображен комбайн. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Журналисты, сообщает БЕЛТА, сами подбирали дизайн и определяли тематическое исполнение подарка. На расписанных вручную стеклянных елочных шарах изображены знаковые места из всех регионов Беларуси. Это архитектура древнего Полоцка, Мирский и Несвижский замки, Дворец Независимости, спортивные и религиозные объекты, виды Беловежской пущи и многое другое. Не обошли стороной и малую родину президента. На одном из шаров изображен родной дом Александра Лукашенко в Шкловском районе и комбайн «Палессе» — именно тот, за работой которого белорусский лидер наблюдал во время рабочей поездки летом этого года.

Замысел удалось реализовать благодаря белорусским умельцам. Примечательно, что никто из них не был информирован, для кого именно готовится подарок. Несмотря на предпраздничную загруженность, они согласились взяться за работу и выполнили ее в кратчайшие сроки.

 
 
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Журналисты подарили Александру Лукашенко к Новому году эксклюзивный набор елочных украшений, передает БЕЛТА.

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