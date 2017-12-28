Белоруса, создавшего опасный вирус-вымогатель, будут судить в Витебске

МИНСК, 29 дек — Sputnik. В Витебске предстанет перед судом житель Гродненской области, который вытягивал деньги у белорусов с помощью вируса-вымогателя, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Преступной деятельностью обвиняемый занимался с марта 2016 года по февраль 2017 года. В этот промежуток времени жителям разных регионов страны на мобильный телефон и компьютер приходили сообщения якобы от МВД и КГБ, в которых говорилось о том, что адресаты посещали сайты или хранят у себя материалы с элементами насилия, педофилии и порнографии. В сообщении предлагалось перевести деньги на счет в качестве штрафа. Закрыть окошко вредоносной программы не получалось.

Установлено, что от вируса-вымогателя пострадали 42 белоруса. На них 32-летний обвиняемый нажился на 19,1 тысячу рублей, а также планировал (но не успел) присвоение еще 2,9 тысяч.

Действовал не в одиночку

По данным следствия, житель Гродненской области разработал и использовал вирус не один, однако личности сообщников на данном этапе не установлены.

После того, как потерпевшие перечисляли деньги, фигуранты переводили их на банковские счета.

"В отношении неустановленных лиц следователи выделили уголовное дело в отдельное производство", — сообщила Светлана Сахарова.



© Sputnik / Виктор Толочко Сосед по даче прикинулся милиционером и вымогал деньги

Задержанный также обвиняется в несанкционированном подключении к сети электросвязи. На протяжении марта и апреля звонил за рубеж — на Кубу, в Тунис, Суринам — за счет абонентов. В общей сложности он наговорил более 24,5 тысяч часов. В результате оператор электросвязи заплатил зарубежным операторам более 29,6 тысяч рублей.

Жителю Гродненской области предъявлено обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса Беларуси: ч. 1 ст. 354 (разработка, использование и распространение вредоносных программ); ч. 1 ст. 351 (компьютерный саботаж); ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 209 (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц, в крупном размере).

Зарубежные звонки мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 216 Уголовного кодекса Беларуси (причинение имущественного ущерба без признаков хищения).

На имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 1,3 тысяч рублей. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.