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Синоптики все-таки обещают снег 31 декабря. Но мокрый

30.12.2017 12:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Синоптики прогнозируют мокрый снег на 31 декабря на большей части территории Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории страны пройдет мокрый снег, по западу — с дождем. Местами прогнозируется слабый туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет южный умеренный, по западу порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы составит от минус 4 до плюс 1 градуса, во второй половине дня — от нуля до 6 градусов тепла.

Напомним, новый температурный рекорд дня Минске 29 декабря побит температурный рекорд дня 43-летней давности">был установлен в Минске 29 декабря. Воздух прогрелся до 6,6 градуса тепла. Это на 1,4 градуса превышает рекордный показатель, зафиксированный 29 декабря 1974 года.

Суровой зимы синоптики в этом сезоне не прогнозируют.

 
Теги: Минск
 
 
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