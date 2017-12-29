Синоптики все-таки обещают снег 31 декабря. Но мокрый

Синоптики прогнозируют мокрый снег на 31 декабря на большей части территории Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории страны пройдет мокрый снег, по западу — с дождем. Местами прогнозируется слабый туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет южный умеренный, по западу порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы составит от минус 4 до плюс 1 градуса, во второй половине дня — от нуля до 6 градусов тепла.

Напомним, новый температурный рекорд дня Минске 29 декабря побит температурный рекорд дня 43-летней давности">был установлен в Минске 29 декабря. Воздух прогрелся до 6,6 градуса тепла. Это на 1,4 градуса превышает рекордный показатель, зафиксированный 29 декабря 1974 года.

Суровой зимы синоптики в этом сезоне не прогнозируют .