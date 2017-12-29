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В Берлине установили "зоны безопасности" для женщин к Новому году

30.12.2017 15:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 дек — Sputnik. Организаторы празднования Нового года в Берлине установили специальные "безопасные зоны" для женщин.

Как сообщают местные СМИ, такие меры предосторожности были приняты недалеко от Бранденбургских ворот в связи с тем, что в 2016 году множество женщин жаловались в ряде городов на сексуальные домогательства в новогоднюю ночь со стороны мигрантов.

В созданных зонах женщины смогут обратиться за помощью, дежурить там будут сотрудники Красного креста. Женщин предупредили, что они могут обращаться за помощью и в том случае, если лишь заподозрили намерение домогательства или испугались.

Подобные пункты уже были установлены в Кельне во время Карнавала в 2016 году сразу после серии атак на женщин в канун Нового года. Там работали психологи и социальные работники, впрочем, некоторые критики не одобряют введение подобных зон и называют инициативу проявлением сексизма.

В воскресенье на центральной площади Берлина ожидаются сотни тысяч человек. Проносить большие сумки, рюкзаки и алкогольные напитки к Бранденбургским воротам будет запрещено.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотни женщин стали жертвами сексуальных атак со стороны мигрантов в минувшем году в новогоднюю ночь.

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