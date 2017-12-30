ГПК: больше 360 машин ждут въезда в Польшу

МИНСК, 30 дек — Sputnik. Значительные очереди образовались на выезде из Беларуси, передает Госпогранкомитет. Очереди образовались из легковых автомобилей, очередей из большегрузов на границе нет.

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валют, фото с места событий" title="Оборудование для майнинга криптовалют, фото с места событий" class=""> © Фото: Брестская таможня ASIC-майнеры для добычи криптовалют задержаны на границе

Самые значительные очереди образовались на белорусско-польской границе. Выезда из страны ожидают больше 360 машин, из них в пункте пропуска Брест — больше 160 машин.

Въезда в Латвию ожидают 120 легковых автомобилей. Въезда в Литву ждут более 160 автомобилей, самые большие очереди зафиксированы в пункте пропуска Каменный лог — въезда ждут больше 70 автомобилей. Больше пятидесяти автомобилей ждут въезда в Украину — более 20 машин в пункте пропуска Мокраны, более 40 — в пункте пропуска Новая Рудня.

Традиционно на рождественские и новогодние праздники белорусы уезжают в соседние страны. Многие иностранцы в эти дни приезжают в Беларусь. Так известно, что на время праздников местные санатории будут заполнены на сто процентов.