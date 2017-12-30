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ГПК: больше 360 машин ждут въезда в Польшу
30.12.2017 17:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек — Sputnik. Значительные очереди образовались на выезде из Беларуси, передает Госпогранкомитет. Очереди образовались из легковых автомобилей, очередей из большегрузов на границе нет.
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Самые значительные очереди образовались на белорусско-польской границе. Выезда из страны ожидают больше 360 машин, из них в пункте пропуска Брест — больше 160 машин.
Въезда в Латвию ожидают 120 легковых автомобилей. Въезда в Литву ждут более 160 автомобилей, самые большие очереди зафиксированы в пункте пропуска Каменный лог — въезда ждут больше 70 автомобилей. Больше пятидесяти автомобилей ждут въезда в Украину — более 20 машин в пункте пропуска Мокраны, более 40 — в пункте пропуска Новая Рудня.
Традиционно на рождественские и новогодние праздники белорусы уезжают в соседние страны. Многие иностранцы в эти дни приезжают в Беларусь. Так известно, что на время праздников местные санатории будут заполнены на сто процентов.
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Очередей на въезд нет ни на одном пропускном пункте белорусской границы.
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