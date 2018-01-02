|
В первые дни нового года на Гродненщину приехало более двухсот безвизовых туристов
03.01.2018 12:14 — Новости Общества | Tut.by
Первые безвизовые туристы в 2018 году границу пересекали в пунктах пропуска Брузги (Кузница Белостоцкая) и Привалка (Райгардас) на автобусах и автомобилях. А вот поездом Краков — Гродно пока никто не воспользовался,
Как рассказал старший офицер отделения информации и пропаганды отдела идеологической работы Гродненской пограничной группы Михаил Скорина, первого и второго января 2018 в Гродно приехало более двухсот безвизовых туристов.
Напомним, Указ Президента Беларуси Александра Лукашенко № 462 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» вступил в силу 1 января 2018 года. С этого дня туристы получили право гостить у нас не пять дней, как было ранее, а десять.
Сейчас
Кстати, первых безвизовых туристов в Бресте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Безвизовые туристы приехали в Гродно из Польши и Литвы. Границу пересекали в пунктах пропуска Брузги (Кузница Белостоцкая) и Привалка (Райгардас) на автобусах и...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии