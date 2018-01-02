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В первые дни нового года на Гродненщину приехало более двухсот безвизовых туристов

03.01.2018 12:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Первые безвизовые туристы в 2018 году границу пересекали в пунктах пропуска Брузги (Кузница Белостоцкая) и Привалка (Райгардас) на автобусах и автомобилях. А вот поездом Краков — Гродно пока никто не воспользовался, сообщает «Гродненская правда».


Как рассказал старший офицер отделения информации и пропаганды отдела идеологической работы Гродненской пограничной группы Михаил Скорина, первого и второго января 2018 в Гродно приехало более двухсот безвизовых туристов.

Напомним, Указ Президента Беларуси Александра Лукашенко № 462 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» вступил в силу 1 января 2018 года. С этого дня туристы получили право гостить у нас не пять дней, как было ранее, а десять.

Сейчас безвизовый режим действует в Гродненском районе, он весь вошел в туристско-рекреационный парк «Августовский канал». Ранее иностранным гостям без виз для посещения были открыты только Августовский канал и областной центр. С первого января безвизовые туристы получили возможность погостить и в Свислочском районе. Он вошел в туристско-рекреационную зону «Брест», на территорию которой также можно попасть без визы.

Кстати, первых безвизовых туристов в Бресте встречали на железнодорожном вокзале Брест-Центральный представители местных органов власти и туроператора.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Безвизовые туристы приехали в Гродно из Польши и Литвы. Границу пересекали в пунктах пропуска Брузги (Кузница Белостоцкая) и Привалка (Райгардас) на автобусах и...

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