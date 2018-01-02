Арбат, Элис, Рысич и Арчи. Как в Гродненском районе собаки охраняют государственную границу

Пограничная застава «Соничи», что в Гродненском районе — это около 40 километров государственной границы — достаточно большой и непростой участок. Здесь свою службу несут и четыре служебные собаки: Арбат, Элис, Рысич и Арчи — ее самые зоркие «глаза» и чуткие «уши», сообщает газета "Перспектива".





Арбат, который ищет нарушителей и Элис, которая сама пришла на заставу

Арбат появился на заставе в мае, но уже показал себя как настоящий спец: пес может взять след семичасовой давности. Недавно с его помощью задержали троих нарушителей, которые хотели «перебросить» на литовскую сторону шесть коробов сигарет. Про эту собаку говорят, что, когда она что-то ищет, даже дерево, на котором ты сидишь, не кажется слишком высоким. Помимо навыков, необходимых для службы, Арбат может продемонстрировать настоящую цирковую программу: сделать стойку на задних лапах, прикинуться мертвым и отжаться вместе с хозяином.

Его коллега Элис, как настоящая дама, умело создала вокруг себя интригу: в отличие от других собак, она пришла на границу… сама.

— Когда я приехал, Элис бегала возле заставы. Спросил, чья это собака. Оказалось, просто прибилась на днях и никуда не хотела уходить. Ну что ж, значит, будет нашей, -рассказывает начальник кинологической службы пограничной заставы «Соничи» Сергей Юлов. — Начал дрессировать, и она теперь работает наравне с другими. Любую собаку можно обучить: глупых собак не бывает…

Своя методика тренировок и лучший «старичок»

Еще на заставе живут тервюрены — две бельгийские овчарки — Рысич и Арчи. Одной из собак уже девять лет, но несмотря на солидный возраст старожил заставы легко может дать фору молодым: в конце августа Рысич занял первое место на соревнованиях тревожных групп (в качестве приза кинолог и собака получили новый костюм условного нарушителя — будет в чем тренироваться). Его мохнатому коллеге можно только поучиться у «старичка».

— Возраст, в котором собака начинает и заканчивает работать, индивидуален. Если взять советскую методику, то начинали с полугода. Если взять немецкую, то с года-полутора. Сказать, какая лучше, сложно: в каждой есть положительные моменты. За время работы кинологом у меня уже сформировалась своя методика, только не оформленная на бумаге, — говорит Сергей Владимирович. — Готовность собаки видна по ней самой: как выполняет нормативы, ищет след определенной давности, справляется с общим курсом дрессировки и послушания.

Первоначально собак обучают в Сморгонском кинологическом центре , а затем отправляют на заставы. Есть книга списочного состава собак в части. Каждая идет под номером, у каждой есть паспорт и служебное дело, в котором фиксируются все ее результаты. Также заводят журнал дрессировок, где есть описание всех тренировок. Кинологи анализируют, что нужно сделать, чтобы собака стала настоящим профи. Например, решают, какие тренировки убрать, а какие добавить.

Собаки-флегматики и меланхолики в работе используются редко

Один из самых главных задач собак на заставе — поиск по запаху человека. Розыскная собака должна брать след, оставленный четыре и более часа назад, сторожевая — два и более. Животных тренируют так, чтобы они могли догнать, сбить с ног и обездвижить нарушителя.

— Также отрабатывается поиск человека в лесу. Например, мы знаем сектор, но нет возможности зайти туда или сделать это слишком опасно. Отправляем собаку, которая самостоятельно идет в нужное место, обнаруживает нарушителя и обозначает его, — рассказывает Сергей Юлов. — Также формируются навыки, благодаря которым собака должна во время движения в наряде услышать человека, который идет или прячется, и показать это своему хозяину-кинологу. Далее он решает, стоит пса спускать или самому нужно подойти.

Команды собакам подают уверенным ровным голосом. Если она не слушает, повторяют чуть громче. Важен визуальный контакт между человеком и животным

— Взгляд человека не может выдержать ни один зверь, — отмечает Сергей Юлов.





У каждой собаки свой характер. На заставе есть и псы-сангвиники, и псы-холерики. Флегматики и меланхолики в работе используются редко. С ними работать неудобно: требуется долгий и упорный процесс дрессировки. Еще одна из особенностей кинологической службы — частая смена людей, которые работают с собакой. Поскольку солдаты срочной службы спустя полтора года демобилизуются, с четвероногими работают разные специалисты, поэтому животные должны уметь адаптироваться.

— Да, есть такая «текучка», поэтому используем породы, которые быстрее привыкают к другому хозяину. Кинологов выбираем особенно тщательно. В первую очередь, должно быть желание работать с собакой. Ведь солдату нужно не только выехать по тревоге и задержать нарушителя, но и постоянно работать с животным. Это непростой труд: сослуживцы пошли отдыхать, а боец-кинолог еще должен поработать с собакой, убрать за ней, приготовить пищу, — рассказывает Сергей Юлов.

У собак, которые служат на заставе, как и у кинологов, нет четкого графика выходных: за границей нужно следить днем и ночью, в будни и праздники.