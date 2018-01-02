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Арбат, Элис, Рысич и Арчи. Как в Гродненском районе собаки охраняют государственную границу
03.01.2018 12:04 — Новости Общества | Tut.by
Пограничная застава «Соничи», что в Гродненском районе — это около 40 километров государственной границы — достаточно большой и непростой участок. Здесь свою службу несут и четыре служебные собаки: Арбат, Элис, Рысич и Арчи — ее самые зоркие «глаза» и чуткие «уши»,
Арбат, который ищет нарушителей и Элис, которая сама пришла на заставу
Арбат появился на заставе в мае, но уже показал себя как настоящий спец: пес может взять след семичасовой давности. Недавно с его помощью задержали троих нарушителей, которые хотели «перебросить» на литовскую сторону шесть коробов сигарет. Про эту собаку говорят, что, когда она что-то ищет, даже дерево, на котором ты сидишь, не кажется слишком высоким. Помимо навыков, необходимых для службы, Арбат может продемонстрировать настоящую цирковую программу: сделать стойку на задних лапах, прикинуться мертвым и отжаться вместе с хозяином.
— Когда я приехал, Элис бегала возле заставы. Спросил, чья это собака. Оказалось, просто прибилась на днях и никуда не хотела уходить. Ну что ж, значит, будет нашей, -рассказывает начальник кинологической службы пограничной заставы «Соничи» Сергей Юлов. — Начал дрессировать, и она теперь работает наравне с другими. Любую собаку можно обучить: глупых собак не бывает…
Своя методика тренировок и лучший «старичок»
Еще на заставе живут тервюрены — две бельгийские овчарки — Рысич и Арчи. Одной из собак уже девять лет, но несмотря на солидный возраст старожил заставы легко может дать фору молодым: в конце августа Рысич занял первое место на соревнованиях тревожных групп (в качестве приза кинолог и собака получили новый костюм условного нарушителя — будет в чем тренироваться). Его мохнатому коллеге можно только поучиться у «старичка».
Первоначально собак обучают в
Собаки-флегматики и меланхолики в работе используются редко
Один из самых главных задач собак на заставе — поиск по запаху человека. Розыскная собака должна брать след, оставленный четыре и более часа назад, сторожевая — два и более. Животных тренируют так, чтобы они могли догнать, сбить с ног и обездвижить нарушителя.
У каждой собаки свой характер. На заставе есть и псы-сангвиники, и псы-холерики. Флегматики и меланхолики в работе используются редко. С ними работать неудобно: требуется долгий и упорный процесс дрессировки. Еще одна из особенностей кинологической службы — частая смена людей, которые работают с собакой. Поскольку солдаты срочной службы спустя полтора года демобилизуются, с четвероногими работают разные специалисты, поэтому животные должны уметь адаптироваться.
— Да, есть такая «текучка», поэтому используем породы, которые быстрее привыкают к другому хозяину. Кинологов выбираем особенно тщательно. В первую очередь, должно быть желание работать с собакой. Ведь солдату нужно не только выехать по тревоге и задержать нарушителя, но и постоянно работать с животным. Это непростой труд: сослуживцы пошли отдыхать, а боец-кинолог еще должен поработать с собакой, убрать за ней, приготовить пищу, — рассказывает Сергей Юлов.
У собак, которые служат на заставе, как и у кинологов, нет четкого графика выходных: за границей нужно следить днем и ночью, в будни и праздники.
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Пограничная застава "Соничи", что в Гродненском районе - это около 40 километров государственной границы - достаточно большой и непростой участок. Здесь свою службу...
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